РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12774 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
415 0

Атаки РФ на Днепр и Павлоград: 7 пострадавших в больницах, 4 человека в тяжелом состоянии

Павлоград после обстрела

Четверо человек, пострадавших во время вчерашней вражеской атаки на Павлоград, остаются в больнице.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавших

По данным ОГА, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Это 18-летний парень и 61-летний мужчина.

Также отмечается, что в Днепре госпитализированы трое раненых. Юноша 18 лет и мужчина 45 лет находятся в "тяжелом" состоянии.

"Восемь человек в Павлограде и один в Днепре - на амбулаторном лечении", - уточнил глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь в Днепропетровской области: враг обстрелял три района области, повреждены дома и предприятие. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Павлограду: разрушена многоэтажка, 5 пострадавших, среди них - 6-летний мальчик.
  • Также сообщалось, что РФ нанесла баллистический удар по Днепру: пострадали 4 человека.

Читайте также: Массированные обстрелы Днепропетровской области: в течение дня пострадали 24 человека

Автор: 

Днепр (4608) Павлоград (217) ранение (3368) Днепропетровская область (5233) Днепровский район (375) Павлоградский район (144)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 