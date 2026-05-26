Атаки РФ на Днепр и Павлоград: 7 пострадавших в больницах, 4 человека в тяжелом состоянии

Четверо человек, пострадавших во время вчерашней вражеской атаки на Павлоград, остаются в больнице.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших

По данным ОГА, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Это 18-летний парень и 61-летний мужчина.

Также отмечается, что в Днепре госпитализированы трое раненых. Юноша 18 лет и мужчина 45 лет находятся в "тяжелом" состоянии.

"Восемь человек в Павлограде и один в Днепре - на амбулаторном лечении", - уточнил глава региона.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Павлограду: разрушена многоэтажка, 5 пострадавших, среди них - 6-летний мальчик.

Также сообщалось, что РФ нанесла баллистический удар по Днепру: пострадали 4 человека.

