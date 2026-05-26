Атаки РФ на Дніпро та Павлоград: 7 постраждалих у лікарнях, 4 людини у важкому стані

Четверо людей, постраждалих під час вчорашньої ворожої атаки на Павлоград, залишаються в лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Стан постраждалих

За даними ОВА, двоє з них у важкому стані. Це 18-річний хлопець та 61-річний чоловік.

Також зазначається, що госпіталізовані троє поранених у Дніпрі. Юнак 18 років та чоловік 45 років - "важкі".

"Восьмеро людей у Павлограді та одна у Дніпрі - на амбулаторному лікуванні", - уточнив очільник регіону.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Павлограду: понівечено багатоповерхівку, 5 постраждалих, серед них - 6-річний хлопчик.

Також повідомлялося, що РФ вдарила балістикою по Дніпру: постраждали 4 особи.

