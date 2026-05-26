Фермер ударил ножом в грудь мэра Пятихаток на Днепропетровщине: городской голова в тяжелом состоянии

Местный фермер во время конфликта с мэром Пятихаток (Днепропетровская область) нанес последнему ножевой удар в грудь.

Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Это произошло около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета.

"В результате нападения городской голова получил ножевое ранение в область грудной клетки и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Известно, что мэром Пятихаток является Исаев Гилал Миргасан оглы.

Правоохранители начали производство по факту покушения на умышленное убийство.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, принимаются меры по задержанию причастного лица", — подытожили там.

Смотрите: Полицейские хотели задержать мужчину в СОЧ в Одессе: его отбивала толпа, заблокировав машину. ВИДЕО