Фермер ударил ножом в грудь мэра Пятихаток на Днепропетровщине: городской голова в тяжелом состоянии

Местный фермер во время конфликта с мэром Пятихаток (Днепропетровская область) нанес последнему ножевой удар в грудь.

Это произошло около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета.

"В результате нападения городской голова получил ножевое ранение в область грудной клетки и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Известно, что мэром Пятихаток является Исаев Гилал Миргасан оглы.

Правоохранители начали производство по факту покушения на умышленное убийство.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, принимаются меры по задержанию причастного лица", — подытожили там.

Топ комментарии
+31
Ісаєв Гілал Міргасан огли

не знаю як це навіть коментувати
26.05.2026 13:02 Ответить
+21
Чесного мера ножом?
26.05.2026 12:51 Ответить
+20
Ну значить фермеру терять уже било нечего... И так в каждой сільраде в каждом городе силит такой себе огли..
26.05.2026 13:00 Ответить
"дай я! " (С) ))) "Мером британського Бірмінгема став мусульманин (Зафар Ікбал), який ледь говорить англійською"
https://blik.ua/world/34138-merom-britanskogo-birmingema-stav-musulmanin-yakii-led-govorit-angliiskoyu-video-urochistoyi-prisyagi
26.05.2026 13:08 Ответить
Чим же він взяв чопорних англійців?
26.05.2026 13:14 Ответить
знанням англійської )))
26.05.2026 13:16 Ответить
Там англійців вже немає.
26.05.2026 14:10 Ответить
Або англійці вже меншість.
26.05.2026 14:31 Ответить
26.05.2026 14:29 Ответить
собака з трьома майорами вже приходила? багато чувалів наркоти у фермера знайшли?
26.05.2026 12:57 Ответить
Мабуть не поділили невраховані землі ?
Один - на зону, другий - ще не визначився чи буде мером чи ні.
Це про те, як не треба вирішувати проблеми...
26.05.2026 12:58 Ответить
А як треба? В ну підкажи? Чи п#здіти не мішкі ворочати?
26.05.2026 13:02 Ответить
Напевне дістав своїм свавіллям. Так повинно бути з кожним суддєю та можновладцем...
26.05.2026 12:58 Ответить
26.05.2026 13:25 Ответить
Цікавий "життєвий шлях" в цього голови:
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/c9ef4f81-b07d-4778-8efa-383552307b34/ Декларація Ісаєв Гілал Міргасан Огли, подана 23.03.2026
https://www.chesno.org/politician/37757/ Ісаєв Гілал Міргасан огли
https://www.google.com/search?q=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2+%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&num=10&sca_esv=541b5a2c80756556&sxsrf=ANbL-n4BfhusOCBtAGyZkO5gjB2YiHhYtg%3A1779789176300&ei=eG0Vau39EfaZ1fIP6ozRsAU&ved=0ahUKEwjtmYOt19aUAxX2TFUIHWpGFFYQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2+%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQtCG0YHQsNGU0LIg0JPRltC70LDQuyDQnNGW0YDQs9Cw0YHQsNC9INC-0LPQu9C4INC60L7QvNC_0YDQvtC80LDRgjIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRIqyBQlwJYvR5wAXgAkAEAmAGOAaABhwiqAQM5LjK4AQPIAQD4AQGYAgqgAvQHwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgQQIRgVwgIHECEYChigAZgDAIgGAZIHAzcuM6AHpySyBwM3LjO4B_QHwgcFMC40LjbIByKACAE&sclient=gws-wiz-serp Ісаєв Гілал Міргасан огли компромат
26.05.2026 12:59 Ответить
Цікаво хто його мером обрав.Чи місцевий мудрий нарід знову голосував по приколу?
26.05.2026 13:05 Ответить
А ви і досі вірите що ви когось вибираєте?
26.05.2026 13:10 Ответить
в Кацапії ?

бо в Україні таки люди вибирають
26.05.2026 13:17 Ответить
- вибори нічого не вирішують
- та нафіг нада ходити на вибори, я краще схожу побухаю, ніж папірець запхаю в урну.
- а якшо навіть прийду, то проголосую папріколу за того, хто краще куєм на піаніно заграє.
.....
- Ой, а як це вийшло, шо вибрали якогось урода? Я ж казав, шо ми нічого не вирішуємо!
Ю. Хабібулін. "Арія лузера-ідіота".
26.05.2026 13:17 Ответить
Не треба цих загонів.Це кацапи нікого не обирають.В нас вибори вільні і конкурентні.Аж з перебором.Це визнають всі міжнародні спостерігачі і організації.Інакше як Голобородько з кіна става президентом і отримав більшість у Раді?.Інша справа що лохторат притрушений.Наголосують з дуру,а потім скиглять.Де у такого мудрого наріду взялась така погана влада?
26.05.2026 13:25 Ответить
Ви праві, шановний пане.
Був у Західній Україні в гостях перед виборами 2019 - скільки наслухався від знайомих (!) який Порох поганий, "свинарчуки" гроші на крові, злодій-єврей, "свого брата" убив, "руські не хочуть війни" і т.д.

Більшість з тих хто це проповідував з початком війни змились хто куди.

А були і люди що говорили здержано і розумно. З них багато зараз воюють.
Такщо ті данні по голосуванню що були озвучені для мене виглядають правдиво.

Виборна система в Україні працює.
26.05.2026 14:45 Ответить
За землю - мабуть - це споконвічне - за землю і брат брата міг забити
26.05.2026 13:01 Ответить
Ішов фермер, нікого не чіпав, побачив мера і напав з ножем
26.05.2026 13:01 Ответить
Класика!
26.05.2026 13:03 Ответить
"на почвє внєзапно вознікшей нєпріязні" (С)
26.05.2026 13:18 Ответить
Фермер теж може бути дурнуватим.
26.05.2026 13:24 Ответить
Запросто. В адекватному стані ніхто не буде різати ножем іншу людину.
Але відсутність інформації породжує питання і версії.
26.05.2026 13:28 Ответить
"такую нєпріязьнь іспитивал аж кушать нє мох"
26.05.2026 13:31 Ответить
у нас, проти тюрків є закон?
бо, за чудо юдо вісім років!
а, за огли?

але, що показово:
мєнти відмовились парєшать з фєрмєром! бо, щось засцикували.....
сам, огли поперся......

хочаааа.....
старий добрий калаш, ніхто не відміняв!
та, шо там калаш?
дрони, всьому голова!
26.05.2026 13:02 Ответить
..таке стається, коли в державі барижить блдське правосудіє.. і на справедливість годі й чекати..
таке скрізь по Україні..
це одна з причин, чому влада бариг та мародерів сциться давати у руки Громадян легальну зброю..
26.05.2026 13:04 Ответить
"Ісаєв Гілал Міргасан огли"

что из этого фамилия?
26.05.2026 13:04 Ответить
З тюрків
26.05.2026 13:09 Ответить
ні, араби.
26.05.2026 13:16 Ответить
Ісаєв. Це розповсюджене прізвище в Ірані.
26.05.2026 13:11 Ответить
Штірліц, мать його....
26.05.2026 13:14 Ответить
"ні, араби. Ісаєв. Це розповсюджене прізвище в Ірані"

в иране не арабы, персы
26.05.2026 13:43 Ответить
ну, по перше два мільйона арабів у Ірані- це теж не кіт наплакав
а по друге Ім'я Міргасан - це ім'я арабо-перського походження. Так що з велико вірогідністю батьки цього арапа з Ірану колись приїхали до срср/України, і навряд чи з Кувейту або Бахрейну.
26.05.2026 14:12 Ответить
Очевидно-Исаев.Оглы-это сын.Но Гилана или Мирсагана тут х.з. Жителям Пятихаток виднее кто из этих двоих больший украинец.
26.05.2026 13:18 Ответить
Ісконно паруская!
26.05.2026 13:33 Ответить
Просто азер,наглий народець.
26.05.2026 13:46 Ответить
Якось обійшлося без короткоствола. Неподобство. Тоді ще й секретарів дістав би із замами. А так лише мера
26.05.2026 13:06 Ответить
ісаєв - розповсджене прізвище у арабів. Але це не точн. Можливо у персів.
26.05.2026 13:09 Ответить
Тюрки - огли - син
26.05.2026 13:11 Ответить
Ім'я Хілал має арабське походження та перекладається як «новий місяць», «молодий місяць» або «півмісяць»
Ім'я Міргасан (також поширене написання Мір-Гасан) - це складне чоловіче мусульманське ім'я арабо-перського походження.
26.05.2026 13:15 Ответить
Так - але в арабів немає - огли
26.05.2026 13:17 Ответить
Огли з азербайджанської це СИН. Тобто Ісаєв Гілал Міргасан огли це Ісаєв (прізвища) Гілал (ім'я) син Міргасана, або по батькові Міргасанович. В партії Батьківщина порядних немає навідь серед українців, що вже казати про іноземців-іновірців!
26.05.2026 13:42 Ответить
це він завбачливо колись закосив під киримли.
26.05.2026 14:14 Ответить
Ну враховуючи,що Ісаєв - розповсджене прізвище у арабів,то у Мір-Гасана можуть бути брати Труд-Гасан і Май-Гасан.
26.05.2026 13:32 Ответить
Ну только полный дебил не поймёт почему фермер пырнул ножиком мэра тут легко можно сразу ДВА дела заводить...
26.05.2026 13:22 Ответить
А що якщо він йому повістку приніс?

Представники місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські голови, старости та інші посадові особи рад).
26.05.2026 13:23 Ответить
- Дэньги, дэньги давай
26.05.2026 13:27 Ответить
Самі ж наобирали (бо мер це вибірна посада його обирають місцеві мешканці собі за керівника), тепер самі ж ріжуть... Таке собі самоообслуговування. І, головне що ніхто тепер не сумує, всім "весело"... Так само по-пріколу у 2019 наобирали самі собі (і тим, хто був категорично проти) так званого "преЗЕдента" і щось підказує, що з кремлівським клоуном буде так само як з мером П'ятихаток, хіба що зброя буде не ніж, а щось більш ******* та більш ефективне.
26.05.2026 14:15 Ответить
Мабуть мер грошенят хотів підзаробити на фермері.
26.05.2026 14:37 Ответить
Які б мотиви не були скажу---фермер неадекват і ідіот Бо нормальна людина--так не поступить.
26.05.2026 14:45 Ответить
Нормальні люди тупо платять скільки їм скажуть
26.05.2026 15:23 Ответить
"Пам'ятай чужинець, тут господар українець".
огли... огли Карл!
26.05.2026 15:12 Ответить
Пив Верховной Рады чужинцы и почти весь уряд
26.05.2026 15:23 Ответить
 
 