Фермер ударил ножом в грудь мэра Пятихаток на Днепропетровщине: городской голова в тяжелом состоянии
Местный фермер во время конфликта с мэром Пятихаток (Днепропетровская область) нанес последнему ножевой удар в грудь.
Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.
Это произошло около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета.
"В результате нападения городской голова получил ножевое ранение в область грудной клетки и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Известно, что мэром Пятихаток является Исаев Гилал Миргасан оглы.
Правоохранители начали производство по факту покушения на умышленное убийство.
"В настоящее время продолжаются следственные действия, принимаются меры по задержанию причастного лица", — подытожили там.
не знаю як це навіть коментувати
https://blik.ua/world/34138-merom-britanskogo-birmingema-stav-musulmanin-yakii-led-govorit-angliiskoyu-video-urochistoyi-prisyagi
Один - на зону, другий - ще не визначився чи буде мером чи ні.
Це про те, як не треба вирішувати проблеми...
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/c9ef4f81-b07d-4778-8efa-383552307b34/ Декларація Ісаєв Гілал Міргасан Огли, подана 23.03.2026
https://www.chesno.org/politician/37757/ Ісаєв Гілал Міргасан огли
https://www.google.com/search?q=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2+%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&num=10&sca_esv=541b5a2c80756556&sxsrf=ANbL-n4BfhusOCBtAGyZkO5gjB2YiHhYtg%3A1779789176300&ei=eG0Vau39EfaZ1fIP6ozRsAU&ved=0ahUKEwjtmYOt19aUAxX2TFUIHWpGFFYQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2+%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQtCG0YHQsNGU0LIg0JPRltC70LDQuyDQnNGW0YDQs9Cw0YHQsNC9INC-0LPQu9C4INC60L7QvNC_0YDQvtC80LDRgjIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRIqyBQlwJYvR5wAXgAkAEAmAGOAaABhwiqAQM5LjK4AQPIAQD4AQGYAgqgAvQHwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgQQIRgVwgIHECEYChigAZgDAIgGAZIHAzcuM6AHpySyBwM3LjO4B_QHwgcFMC40LjbIByKACAE&sclient=gws-wiz-serp Ісаєв Гілал Міргасан огли компромат
бо в Україні таки люди вибирають
- та нафіг нада ходити на вибори, я краще схожу побухаю, ніж папірець запхаю в урну.
- а якшо навіть прийду, то проголосую папріколу за того, хто краще куєм на піаніно заграє.
.....
- Ой, а як це вийшло, шо вибрали якогось урода? Я ж казав, шо ми нічого не вирішуємо!
Ю. Хабібулін. "Арія лузера-ідіота".
Був у Західній Україні в гостях перед виборами 2019 - скільки наслухався від знайомих (!) який Порох поганий, "свинарчуки" гроші на крові, злодій-єврей, "свого брата" убив, "руські не хочуть війни" і т.д.
Більшість з тих хто це проповідував з початком війни змились хто куди.
А були і люди що говорили здержано і розумно. З них багато зараз воюють.
Такщо ті данні по голосуванню що були озвучені для мене виглядають правдиво.
Виборна система в Україні працює.
Але відсутність інформації породжує питання і версії.
бо, за чудо юдо вісім років!
а, за огли?
але, що показово:
мєнти відмовились парєшать з фєрмєром! бо, щось засцикували.....
сам, огли поперся......
хочаааа.....
старий добрий калаш, ніхто не відміняв!
та, шо там калаш?
дрони, всьому голова!
таке скрізь по Україні..
це одна з причин, чому влада бариг та мародерів сциться давати у руки Громадян легальну зброю..
что из этого фамилия?
в иране не арабы, персы
а по друге Ім'я Міргасан - це ім'я арабо-перського походження. Так що з велико вірогідністю батьки цього арапа з Ірану колись приїхали до срср/України, і навряд чи з Кувейту або Бахрейну.
Ім'я Міргасан (також поширене написання Мір-Гасан) - це складне чоловіче мусульманське ім'я арабо-перського походження.
Представники місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські голови, старости та інші посадові особи рад).
огли... огли Карл!