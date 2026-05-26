Фермер вдарив ножем у груди мера П’ятихаток на Дніпропетровщині: міський голова у важкому стані

Місцевий фермер під час конфлікту із мером П'ятихаток (Дніпропетровщина) завдав останньому ножового удару в груди.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

Це сталося близько 10:40 біля будівлі П’ятихатської міської ради.

"Унаслідок нападу міський голова отримав ножове поранення у ділянку грудної клітини та був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що мером П'ятихаток є Ісаєв Гілал Міргасан огли.

Правоохоронці розпочали провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

"Наразі тривають слідчі дії, вживаються заходи щодо затримання причетної особи", - підсумували там.

