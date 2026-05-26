Фермер вдарив ножем у груди мера П’ятихаток на Дніпропетровщині: міський голова у важкому стані
Місцевий фермер під час конфлікту із мером П'ятихаток (Дніпропетровщина) завдав останньому ножового удару в груди.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це сталося близько 10:40 біля будівлі П’ятихатської міської ради.
"Унаслідок нападу міський голова отримав ножове поранення у ділянку грудної клітини та був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що мером П'ятихаток є Ісаєв Гілал Міргасан огли.
Правоохоронці розпочали провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
"Наразі тривають слідчі дії, вживаються заходи щодо затримання причетної особи", - підсумували там.
Топ коментарі
+6 Mikola Mazurenko
показати весь коментар26.05.2026 12:51 Відповісти Посилання
+6 Олег Максимчук #400925
показати весь коментар26.05.2026 12:59 Відповісти Посилання
+5 Felix #619400
показати весь коментар26.05.2026 12:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не знаю як це навіть коментувати
https://blik.ua/world/34138-merom-britanskogo-birmingema-stav-musulmanin-yakii-led-govorit-angliiskoyu-video-urochistoyi-prisyagi
Один - на зону, другий - ще не визначився чи буде мером чи ні.
Це про те, як не треба вирішувати проблеми...
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/c9ef4f81-b07d-4778-8efa-383552307b34/ Декларація Ісаєв Гілал Міргасан Огли, подана 23.03.2026
https://www.chesno.org/politician/37757/ Ісаєв Гілал Міргасан огли
https://www.google.com/search?q=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2+%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&num=10&sca_esv=541b5a2c80756556&sxsrf=ANbL-n4BfhusOCBtAGyZkO5gjB2YiHhYtg%3A1779789176300&ei=eG0Vau39EfaZ1fIP6ozRsAU&ved=0ahUKEwjtmYOt19aUAxX2TFUIHWpGFFYQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2+%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQtCG0YHQsNGU0LIg0JPRltC70LDQuyDQnNGW0YDQs9Cw0YHQsNC9INC-0LPQu9C4INC60L7QvNC_0YDQvtC80LDRgjIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRIqyBQlwJYvR5wAXgAkAEAmAGOAaABhwiqAQM5LjK4AQPIAQD4AQGYAgqgAvQHwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgQQIRgVwgIHECEYChigAZgDAIgGAZIHAzcuM6AHpySyBwM3LjO4B_QHwgcFMC40LjbIByKACAE&sclient=gws-wiz-serp Ісаєв Гілал Міргасан огли компромат
бо в Україні таки люди вибирають
- та нафіг нада ходити на вибори, я краще схожу побухаю, ніж папірець запхаю в урну.
- а якшо навіть прийду, то проголосую папріколу за того, хто краще куєм на піаніно заграє.
.....
- Ой, а як це вийшло, шо вибрали якогось урода? Я ж казав, шо ми нічого не вирішуємо!
Ю. Хабібулін. "Арія лузера-ідіота".
бо, за чудо юдо вісім років!
а, за огли?
але, що показово:
мєнти відмовились парєшать з фєрмєром! бо, щось засцикували.....
сам, огли поперся......
хочаааа.....
старий добрий калаш, ніхто не відміняв!
та, шо там калаш?
дрони, всьому голова!
таке скрізь по Україні..
це одна з причин, чому влада бариг та мародерів сциться давати у руки Громадян легальну зброю..
что из этого фамилия?
Ім'я Міргасан (також поширене написання Мір-Гасан) - це складне чоловіче мусульманське ім'я арабо-перського походження.
Представники місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські голови, старости та інші посадові особи рад).