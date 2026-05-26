В Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 июля

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время заседания НКРЭКУ 26 мая.

Какой тариф предлагают

Регулятор предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии на 21,6% – до 903,53 гривны за МВт-ч без НДС.

Тарифная составляющая для выполнения специальных обязательств по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников составит 367,56 гривны за МВт-ч.

Что еще планируют изменить

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии предлагают установить тариф на уровне 535,97 гривны за МВт-ч без НДС. Это на 42% больше, чем действующий тариф.

Кроме того, НКРЭКУ планирует повысить тариф на диспетчерское управление на 7,8% – до 118,64 гривны за МВт-ч без НДС.

Когда могут ввести новые тарифы

После окончательного утверждения новые тарифы должны вступить в силу с 1 июля 2026 года.

