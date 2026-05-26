В Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 июля

Нацкомиссия предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время заседания НКРЭКУ 26 мая.

Какой тариф предлагают

Регулятор предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии на 21,6% – до 903,53 гривны за МВт-ч без НДС.

Тарифная составляющая для выполнения специальных обязательств по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников составит 367,56 гривны за МВт-ч.

Что еще планируют изменить

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии предлагают установить тариф на уровне 535,97 гривны за МВт-ч без НДС. Это на 42% больше, чем действующий тариф.

Кроме того, НКРЭКУ планирует повысить тариф на диспетчерское управление на 7,8% – до 118,64 гривны за МВт-ч без НДС.

Когда могут ввести новые тарифы

После окончательного утверждения новые тарифы должны вступить в силу с 1 июля 2026 года.

тарифы (1847) Тарифы на электроэнергию (2380) НКРЭКУ (474)
це вже країні мрій? за електроенергію плати ще і за передачу плати? це сюр? зробіть ще податок на передачу кисню в житло. ідіоти блеать...
26.05.2026 14:33 Ответить
це вже перемога
26.05.2026 14:36 Ответить
а ле ще не дно .. бо дно ... бездонне
26.05.2026 14:52 Ответить
"Укренерго" передаст?
26.05.2026 14:34 Ответить
Вони навпаки повинні знизити тариф за відшкодування розкрадання галущенком
26.05.2026 14:35 Ответить
ну дак ахметка нову виллу купив за півлярда зараз ремонт потрібно робити....зелень допомогае як може....знов же двушечки на мацкву самі себе не збирають....
26.05.2026 14:35 Ответить
Кто забыл:

Прямая речь Зеленского: "Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все все это очень хорошо понимаем, но есть "но". Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором и человек не может отдавать 50, 60, есть случаи, когда человек отдает 70 процентов от своей заработной платы".
26.05.2026 14:36 Ответить
26.05.2026 14:37 Ответить
26.05.2026 14:36 Ответить
нагадаємо ще раз:

2 декабря 2019 года Владимир Зеленский пообещал снижение тарифов и сообщил о том, что было найдено интересное решение, чтобы и зимой 2020-2021 года уменьшить тарифы на тепло почти наполовину.
26.05.2026 14:38 Ответить
26.05.2026 14:39 Ответить
Та дуже цікаве рішення! Позакривав ракетні програми, забив на ВПК болт рояльний. ТЕЦ, ТЕС п@дари мокшанські розвалили (Кличко винуватий), опалення немає, горводи немає, тому взагалі кайф! Здешевив до нуля.
26.05.2026 15:00 Ответить
А потім він його, цікаве рішення, загубив. Шах і мат!
26.05.2026 15:00 Ответить
Передача газу ж проканала - тепер передача електроенергії - на черзі передача води - потім просто передача
26.05.2026 15:00 Ответить
Потім подачу води, газу й ЄЄ почнуть рахувати поетажно, пометрово від теплоносія чи насосної станції, чи від сховищ газу..зеленим є куди рости!
26.05.2026 15:02 Ответить
Чого ниєте? Що заважало думать у 19 році? Ржіть тепер. Хуже ж нє будєт, правда?
26.05.2026 15:36 Ответить
 
 