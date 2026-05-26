В Україні хочуть підвищити тариф на передачу електроенергії з 1 липня

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг планує підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час засідання НКРЕКП 26 травня.

Який тариф пропонують

Регулятор пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії на 21,6% – до 903,53 гривні за МВт-год без ПДВ.

Тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел становитиме 367,56 гривні за МВт-год.

Що ще планують змінити

Для підприємств "зеленої" електрометалургії пропонують встановити тариф на рівні 535,97 гривні за МВт-год без ПДВ. Це на 42% більше, ніж чинний тариф.

Крім того, НКРЕКП планує підвищити тариф на диспетчерське управління на 7,8% – до 118,64 гривні за МВт-год без ПДВ.

Коли можуть запровадити нові тарифи

Після остаточного затвердження нові тарифи мають набути чинності з 1 липня 2026 року.

