В Україні хочуть підвищити тариф на передачу електроенергії з 1 липня

Нацкомісія пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг планує підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час засідання НКРЕКП 26 травня.

Який тариф пропонують

Регулятор пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії на 21,6% – до 903,53 гривні за МВт-год без ПДВ.

Тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел становитиме 367,56 гривні за МВт-год.

Що ще планують змінити

Для підприємств "зеленої" електрометалургії пропонують встановити тариф на рівні 535,97 гривні за МВт-год без ПДВ. Це на 42% більше, ніж чинний тариф.

Крім того, НКРЕКП планує підвищити тариф на диспетчерське управління на 7,8% – до 118,64 гривні за МВт-год без ПДВ.

Коли можуть запровадити нові тарифи

Після остаточного затвердження нові тарифи мають набути чинності з 1 липня 2026 року.

це вже країні мрій? за електроенергію плати ще і за передачу плати? це сюр? зробіть ще податок на передачу кисню в житло. ідіоти блеать...
26.05.2026 14:33 Відповісти
це вже перемога
26.05.2026 14:36 Відповісти
а ле ще не дно .. бо дно ... бездонне
26.05.2026 14:52 Відповісти
"Укренерго" передаст?
26.05.2026 14:34 Відповісти
Вони навпаки повинні знизити тариф за відшкодування розкрадання галущенком
26.05.2026 14:35 Відповісти
ну дак ахметка нову виллу купив за півлярда зараз ремонт потрібно робити....зелень допомогае як може....знов же двушечки на мацкву самі себе не збирають....
26.05.2026 14:35 Відповісти
Кто забыл:

Прямая речь Зеленского: "Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все все это очень хорошо понимаем, но есть "но". Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором и человек не может отдавать 50, 60, есть случаи, когда человек отдает 70 процентов от своей заработной платы".
26.05.2026 14:36 Відповісти
26.05.2026 14:37 Відповісти
26.05.2026 14:36 Відповісти
нагадаємо ще раз:

2 декабря 2019 года Владимир Зеленский пообещал снижение тарифов и сообщил о том, что было найдено интересное решение, чтобы и зимой 2020-2021 года уменьшить тарифы на тепло почти наполовину.
26.05.2026 14:38 Відповісти
26.05.2026 14:39 Відповісти
Та дуже цікаве рішення! Позакривав ракетні програми, забив на ВПК болт рояльний. ТЕЦ, ТЕС п@дари мокшанські розвалили (Кличко винуватий), опалення немає, горводи немає, тому взагалі кайф! Здешевив до нуля.
26.05.2026 15:00 Відповісти
А потім він його, цікаве рішення, загубив. Шах і мат!
26.05.2026 15:00 Відповісти
Та був у нього план, точно був!
Але він його того... скурив
26.05.2026 15:59 Відповісти
Передача газу ж проканала - тепер передача електроенергії - на черзі передача води - потім просто передача
26.05.2026 15:00 Відповісти
Потім подачу води, газу й ЄЄ почнуть рахувати поетажно, пометрово від теплоносія чи насосної станції, чи від сховищ газу..зеленим є куди рости!
26.05.2026 15:02 Відповісти
Чого ниєте? Що заважало думать у 19 році? Ржіть тепер. Хуже ж нє будєт, правда?
26.05.2026 15:36 Відповісти
 
 