Николаев подвергся атаке дронов: повреждены административное здание и многоэтажки

26 мая в Николаеве в результате удара дронов были повреждены многоэтажные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В результате атаки "шахедов" на город повреждены административное здание и два многоэтажных дома", - написал он.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар дронами по Николаеву: повреждено административное здание больницы. ФОТОрепортаж