Миколаїв зазнав атаки дронів: пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівки
26 травня у Миколаєві внаслідок удару дронів пошкоджено багатоповерхівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма в телеграмі.
"Внаслідок атаки шахедів на місто пошкоджено адміністративну будівлю та дві багатоповерхівки", - написав він.
