Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 26 мая, - Воздушные силы (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 26 мая.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:55 - Воздушные силы сообщали о движении беспилотников:
- Харьковщина: группа БПЛА в направлении на/мимо Богодухова с севера.
- БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Желтые Воды/Пятихатки.
- Реактивный БПЛА на севере Черниговской области в направлении Городни.
В 20:16 - вражеские дроны зафиксированы в следующих районах:
- Реактивный БПЛА из Черниговской области курсом на север Киевской области.
- Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс - западный/юго-западный.
- Группа БПЛА из Харьковской области курсом на Полтавщину (вектор - н.п. Чутово).
В 20:30 - Реактивный БПЛА в направлении Народичей (Житомирская область).
В 20:39 - Воздушные силы ВСУ сообщают:
- Новая группа БПЛА на северо-западе Харьковской области южным курсом.
- Реактивный БПЛА из Черниговской области курсом на север Киевской области.
- БПЛА по границе Полтавской и Харьковской областей в направлении Днепропетровской области.
Обновленная информация
В 20:52 – Днепропетровщина: БПЛА на юго-западе мимо Томаковки в направлении Запорожья и на севере в направлении н.п.Самар/Днепр.
В 20:55 – БПЛА в направлении Полтавы с востока.
В 20:56 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 21:01 – БПЛА в направлении г.Днепр с северо-востока.
В 21:01 – КАБы на Сумщину.
В 21:04 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль