Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 26 мая, - Воздушные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 26 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:55 - Воздушные силы сообщали о движении беспилотников:

Харьковщина: группа БПЛА в направлении на/мимо Богодухова с севера.

БПЛА в Днепропетровской области в направлении н.п. Желтые Воды/Пятихатки.

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области в направлении Городни.

В 20:16 - вражеские дроны зафиксированы в следующих районах:

Реактивный БПЛА из Черниговской области курсом на север Киевской области.

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс - западный/юго-западный.

Группа БПЛА из Харьковской области курсом на Полтавщину (вектор - н.п. Чутово).

В 20:30 - Реактивный БПЛА в направлении Народичей (Житомирская область).

В 20:39 - Воздушные силы ВСУ сообщают:

Новая группа БПЛА на северо-западе Харьковской области южным курсом.

Реактивный БПЛА из Черниговской области курсом на север Киевской области.

БПЛА по границе Полтавской и Харьковской областей в направлении Днепропетровской области.

Обновленная информация

В 20:52 – Днепропетровщина: БПЛА на юго-западе мимо Томаковки в направлении Запорожья и на севере в направлении н.п.Самар/Днепр.

В 20:55 – БПЛА в направлении Полтавы с востока.

В 20:56 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 21:01 – БПЛА в направлении г.Днепр с северо-востока.

В 21:01 – КАБы на Сумщину.

В 21:04 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

