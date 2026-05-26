Ворожі безпілотники атакують Україну ввечері 26 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 26 травня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:55 - Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників:
- Харківщина: група БпЛА в напрямку на/повз Богодухів з півночі.
- БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Жовті Води/П'ятихатки.
- Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.
О 20:16 - Ворожі дрони зафіксовані в таких районах:
- Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на північ Київщини.
- Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.
- Група БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Чутове).
О 20:30 - Реактивний БпЛА в напрямку Народичів (Житомирщина).
О 20:39 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Нова група БпЛА на північному заході Харківщини південним курсом.
- Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на північ Київщини.
- БпЛА по межі Полтавщини і Харківщини в напрямку Дніпропетровщини.
Оновлена інформація
О 20:52 - Дніпропетровщина: БпЛА на південному заході повз Томаківку в напрямку Запоріжжя та на півночі в напрямку н.пСамар/Дніпро.
О 20:55 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.
О 20:56 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 21:01 - БпЛА в напрямку м.Дніпро з північного сходу.
О 21:01 - КАБи на Сумщину.
О 21:04 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:09 - КАБ в напрямку Сум.
О 22:15 - Харківщина: БпЛА на північному сході від Чугуєва, курс - південний/південно-східний, БпЛА на/повз берестин, курс - південно-східний. Чернігівщина: БпЛА на/повз Славутич, курс - південний.
О 21:18 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
О 21:19 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:20 - КАБи на Донеччину.
О 21:25 - Повітряні сили повідомляють:
- Миколаївщина: БпЛА на півдні області, курс - північно-західний.
- БпЛА на межі Полтавщини і Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний.
О 21:34 - КАБи на схід Дніпропетровщини.
О 21:47 - Реактивний БпЛА на півночі Київщини в напрямку Красятичів зі сходу.
О 21:50 - Миколаївщина: БпЛА в напрямку Миколаєва, Очакова.
О 21:55 - КАБи на Запорізьку область.
О 22:03 - Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА:
- Житомирщина: реактивний БпЛА в напрямку Коростеня з північного сходу;
- Сумщина: БпЛА в напрямку Кролевця, Кириківки зі сходу;
- Харківщина: БпЛА курсом на/повз Богодухів з півночі, курс - південний;
- Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Божедарівку з півночі.
О 22:06 - БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.
О 22:08 - Повторні пуски КАБ на Донеччину.
О 22:16 - Ціль на сході Харківщини в напрямку Шевченкового/Печеніг.
О 22:16 - Пуски КАБ на схід Харківщини.
О 22:18 - Повторні пуски КАБ на Запорізьку область.
О 22:25 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.
О 22:27 - Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., рф, на північний захід Харківщини, курс - південний.
