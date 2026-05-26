Ворожі безпілотники атакують Україну ввечері 26 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 26 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

О 19:55 - Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників:

Харківщина: група БпЛА в напрямку на/повз Богодухів з півночі.

БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Жовті Води/П'ятихатки.

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.

О 20:16 - Ворожі дрони зафіксовані в таких районах:

Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на північ Київщини.

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.

Група БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Чутове).

О 20:30 - Реактивний БпЛА в напрямку Народичів (Житомирщина).

О 20:39 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Нова група БпЛА на північному заході Харківщини південним курсом.

Реактивний БпЛА з Чернігівщини курсом на північ Київщини.

БпЛА по межі Полтавщини і Харківщини в напрямку Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 20:52 - Дніпропетровщина: БпЛА на південному заході повз Томаківку в напрямку Запоріжжя та на півночі в напрямку н.пСамар/Дніпро.

О 20:55 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.

О 20:56 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 21:01 - БпЛА в напрямку м.Дніпро з північного сходу.

О 21:01 - КАБи на Сумщину.

О 21:04 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:09 - КАБ в напрямку Сум.

О 22:15 - Харківщина: БпЛА на північному сході від Чугуєва, курс - південний/південно-східний, БпЛА на/повз берестин, курс - південно-східний. Чернігівщина: БпЛА на/повз Славутич, курс - південний.

О 21:18 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 21:19 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:20 - КАБи на Донеччину.

О 21:25 - Повітряні сили повідомляють:

Миколаївщина: БпЛА на півдні області, курс - північно-західний.

БпЛА на межі Полтавщини і Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний.

О 21:34 - КАБи на схід Дніпропетровщини.

О 21:47 - Реактивний БпЛА на півночі Київщини в напрямку Красятичів зі сходу.

О 21:50 - Миколаївщина: БпЛА в напрямку Миколаєва, Очакова.

О 21:55 - КАБи на Запорізьку область.

О 22:03 - Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА:

Житомирщина: реактивний БпЛА в напрямку Коростеня з північного сходу;

Сумщина: БпЛА в напрямку Кролевця, Кириківки зі сходу;

Харківщина: БпЛА курсом на/повз Богодухів з півночі, курс - південний;

Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Божедарівку з півночі.

О 22:06 - БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.

О 22:08 - Повторні пуски КАБ на Донеччину.

О 22:16 - Ціль на сході Харківщини в напрямку Шевченкового/Печеніг.

О 22:16 - Пуски КАБ на схід Харківщини.

О 22:18 - Повторні пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:25 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 22:27 - Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., рф, на північний захід Харківщини, курс - південний.

