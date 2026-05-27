Рада приняла закон о публичных закупках, что разблокировало $3,5 млрд помощи

Верховная Рада поддержала законопроект № 11520 о новых процедурах государственных закупок.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Решение поддержали 245 народных депутатов.

"Это важный шаг для продолжения реформы публичных закупок и повышения прозрачности использования государственных средств. Закон также является частью договоренностей со Всемирным банком и позволит разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки", — отметила глава правительства.

Свириденко заявила, что Кабмин и Верховная Рада продолжат работать "для выполнения международных обязательств и обеспечения международного финансирования, критически важного для бюджетной стабильности Украины".

В пояснительной записке отмечается:

"Проект акта разработан с целью обеспечения проведения эффективных публичных закупок прозрачным и конкурентным образом, в том числе для обеспечения потребностей восстановления Украины в результате полномасштабной войны, а также с целью выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере публичных закупок".

