Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, що розблокувало $3,5 млрд допомоги
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11520 щодо нових процедур публічних закупівель.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 245 нардепів.
"Це важливий крок для продовження реформи публічних закупівель та підвищення прозорості використання державних коштів. Закон також є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 млрд доларів фінансової підтримки", - зазначила глава уряду.
Свириденко заявила, що Кабмін та Верховна Рада продовжать працювати "для виконання міжнародних зобовʼязань і забезпечення міжнародного фінансування, критично важливого для бюджетної стабільності України".
У пояснювальній записці зазначається:
"Проект акта розроблено з метою забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, а також з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері публічних закупівель".
