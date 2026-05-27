Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, що розблокувало $3,5 млрд допомоги

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11520 щодо нових процедур публічних закупівель.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Рішення підтримали 245 нардепів.

"Це важливий крок для продовження реформи публічних закупівель та підвищення прозорості використання державних коштів. Закон також є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 млрд доларів фінансової підтримки", - зазначила глава уряду.

Свириденко заявила, що Кабмін та Верховна Рада продовжать працювати "для виконання міжнародних зобовʼязань і забезпечення міжнародного фінансування, критично важливого для бюджетної стабільності України".

У пояснювальній записці зазначається:

"Проект акта розроблено з метою забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, а також з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері публічних закупівель".

домовлялися хто ділитиме куш і кому який відсоток зайде,,цікаво на мацкву двушечка заряджена???
27.05.2026 13:56 Відповісти
Яценко з ВРУ, що ховався у лісі від журналістів, своїх «аферистів-оцінщиків», таж без дєньох не залишив?
27.05.2026 13:57 Відповісти
Вони і дідька лисого ухвалять, якщо за це платять гроші
27.05.2026 14:24 Відповісти
 
 