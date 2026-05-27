Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, запланованих на цей тиждень
У порядку денному Верховної Ради відсутні законопроєкти, які мали розглядатися під час цього пленарного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з порядку денного Ради, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Із порядку денного зникли ініціативи, пов’язані з МВФ, SEPA та Ukraine Facility
Зокрема, як зазначається, в середу, 27 травня, не планується розгляд законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), прийняття якого очікують представники Європейської Комісії (DG ENEST, TRADE та FISMA).
Рада не планує розглядати зміни щодо посилок до 150 євро та цифрових платформ
Раніше очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев повідомляв, що планувався розгляд законопроєкту щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150. Законопроєкт щодо змін у Митний кодекс (№12360) був провалений під час голосування у вівторок, 26 квітня, проте законопроєкт щодо змін у Податковий кодекс (№15112-д) у порядку денному відсутній. Ці зміни також є структурним маяком програми розширеного фінансування з МВФ.
Також, згідно з інформацією Ярослава Железняка (фракція "Голос"), планувався розгляд у другому читанні законопроєкту №14067 щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання (індикатор програми Ukraine Facility), № 14174 про безпеку та інтероперабельність залізниць (ЄС, індикатор Ukraine Facility та програми DPL зі Світовим банком), №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків (ІП) (індикатор Ukraine Facility).
Залишились у порядку денному законопроєкти щодо публічних закупівель (№11520), що є структурним маяком програми з МВФ та DPL, а також зміни до державного бюджету (№15224 та альтернативні).
"Рада на сьогодні вже все. Голосування за зміни в бюджет №15224 перенесено на завтра", - пише у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
