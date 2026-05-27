Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, запланованих на цей тиждень

У порядку денному Верховної Ради відсутні законопроєкти, які мали розглядатися під час цього пленарного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з порядку денного Ради, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Із порядку денного зникли ініціативи, пов’язані з МВФ, SEPA та Ukraine Facility

Зокрема, як зазначається, в середу, 27 травня, не планується розгляд законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), прийняття якого очікують представники Європейської Комісії (DG ENEST, TRADE та FISMA).

Рада не планує розглядати зміни щодо посилок до 150 євро та цифрових платформ

Раніше очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев повідомляв, що планувався розгляд законопроєкту щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150. Законопроєкт щодо змін у Митний кодекс (№12360) був провалений під час голосування у вівторок, 26 квітня, проте законопроєкт щодо змін у Податковий кодекс (№15112-д) у порядку денному відсутній. Ці зміни також є структурним маяком програми розширеного фінансування з МВФ.

Також, згідно з інформацією Ярослава Железняка (фракція "Голос"), планувався розгляд у другому читанні законопроєкту №14067 щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання (індикатор програми Ukraine Facility), № 14174 про безпеку та інтероперабельність залізниць (ЄС, індикатор Ukraine Facility та програми DPL зі Світовим банком), №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків (ІП) (індикатор Ukraine Facility).

Залишились у порядку денному законопроєкти щодо публічних закупівель (№11520), що є структурним маяком програми з МВФ та DPL, а також зміни до державного бюджету (№15224 та альтернативні).

"Рада на сьогодні вже все. Голосування за зміни в бюджет №15224 перенесено на завтра", - пише у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

27.05.2026 12:57 Відповісти
Демонстративний анти-Зе хід? Цікаво.
Які вимоги?
27.05.2026 12:44 Відповісти
зняли все проєвропейські законопроекти

влада Zельоних гнид
27.05.2026 12:49 Відповісти
Все, стомились, мабуть. Треба на відпочинок терміново.
27.05.2026 12:40
27.05.2026 12:40 Відповісти
27.05.2026 12:44 Відповісти
Збільшити виплати в конвертах.
27.05.2026 13:07 Відповісти
Пока процессом принятия законов керуе помощник сивковича,все эти проекты находятся под контролем моцквы,а значит голосование за них автоматично можно квалифицировать,как измена.
27.05.2026 12:49
27.05.2026 12:49 Відповісти
27.05.2026 12:49 Відповісти
27.05.2026 12:50 Відповісти
Давайте всіх державних службовців переведемо на оплату донатами,нехай люди самі оцінюють їхню "діяльність".
27.05.2026 12:54
27.05.2026 12:54 Відповісти
27.05.2026 12:57 Відповісти
27.05.2026 13:26 Відповісти
А премію за цей тиждень собі зняти не забули, роботяги???
27.05.2026 14:21
27.05.2026 14:21 Відповісти
 
 