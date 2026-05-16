Рада провалила голосування усіх законів протягом минулого тижня - історичний рекорд. ВIДЕО
Політична криза у Верховній Раді продовжується. Цього пленарного тижня ВР знову провалила низку важливих голосувань.
Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Як попрацювала ВР?
"По голосуванням на цьому пленарному тижні….знову очевидна біда. Планували два закони МВФ, один Світового банку та ще купу євроінтеграційних. По факту, нічого не проголосували за три дні", - каже нардеп.
За його словами, результат роботи ВР такий:
- вівторок абсолютно все провалили
- середа аж одну постанову схвалили
- четвер одну постанову і два позитивні закони.
Депутати в залі були
Український парламент вперше за час своєї каденції провалив абсолютно все, не проголосував жодного закону, в принципі навіть не збирався це робити", - у відео зазначив він.
"При тому, зверніть увагу - було і 314 "За" на табло для звіту омбудсмена. Тобто це не проблема з явкою. Тож….що там, політична криза завершилась? 27-го травня, коли приїде місія МВФ, то стане зрозумілим абсолютна неспроможність зібрати голоси у Раді. І, навідміну від лютого -березня, далі запасу міцності це ігнорувати у них вже немає…", - резюмує Железняк.
Раніше Зеленський запевняв, що жодної кризи в монобільшості не було.
Робота Верховної Ради України
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
- Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
- Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.
Он прийняли надважливий закон про заборону зрізування бузку.
І іниернет вже забитий знімками бабусь,які посміли гілочку бузку зламати.
