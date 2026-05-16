Новини
Рада провалила голосування усіх законів протягом минулого тижня - історичний рекорд. ВIДЕО

Політична криза у Верховній Раді продовжується. Цього пленарного тижня ВР знову провалила низку важливих голосувань.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Як попрацювала ВР?

"По голосуванням на цьому пленарному тижні….знову очевидна біда. Планували два закони МВФ, один Світового банку та ще купу євроінтеграційних. По факту, нічого не проголосували за три дні", - каже нардеп.

За його словами, результат роботи ВР такий:

  • вівторок абсолютно все провалили
  • середа аж одну постанову схвалили
  • четвер одну постанову і два позитивні закони.

Депутати в залі були

Український парламент вперше за час своєї каденції провалив абсолютно все, не проголосував жодного закону, в принципі навіть не збирався це робити", - у відео зазначив він.

"При тому, зверніть увагу - було і 314 "За" на табло для звіту омбудсмена. Тобто це не проблема з явкою. Тож….що там, політична криза завершилась? 27-го травня, коли приїде місія МВФ, то стане зрозумілим абсолютна неспроможність зібрати голоси у Раді. І, навідміну від лютого -березня, далі запасу міцності це ігнорувати у них вже немає…", - резюмує Железняк.

Раніше Зеленський запевняв, що жодної кризи в монобільшості не було.

Робота Верховної Ради України

  • Нещодавно президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
  • Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
  • Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

ось хто ухилянти - всі рівні виконавчої влади.а вони суки кремлівські простий народ ухилянтами охрестили.і крадуть і псів своїх травлять на народ.
16.05.2026 12:28 Відповісти
Оце дебіли наголосували у 19 р
16.05.2026 13:19 Відповісти
Это объяснение того, почему Зеленский постоянно в командировках, даже в тех странах, где его не приглашали. Лишь бы не быть в Киеве.
Прилетит либо ракета, либо НАБУ с подозрением.
Так же как и Умеров.
Живет на колесах. В Киев ни ногой.
Знает, что сразу возьмут за жабры.
А Зеленскому проблемы Умерова до лампочки. Сохранить бы свою задницу.
Но, как бы задница ни крутилась, на своего оппонента наткнется.
Закон истории. Ничего личного.
16.05.2026 15:34 Відповісти
Західні Партнери, добре знали про цих прислужок у помічників ригоАНАЛІВ , з ким би то не було їх розмов, як і шушери кучмівсько-ригоАНАЛІвської, упродовж 30 років !!
«До того ж, ми всі перебували під ковпаком всесвітньої системи стеження. Одна з таких систем глобального електронного нагляду під назвою «Ешелон» (Echelon) створена в США після Другої світової війни для слідкування за системою телекомунікації СРСР і знаходиться під керуванням американського Агентства національної безпеки (NSA - National Security Agency). Її надпотужні комп'ютери пропускають крізь себе величезний потік інформації, ідентифікуючи кожне слово, і якщо якесь із них збігається зі словом, закладеним у пам'ять комп'ютера, включається запис. Також можна прослуховувати заздалегідь визначених людей та конкретні організації. І так щохвилини, щодня. Навіть якщо розмова ведеться заздалегідь домовленими термінами, приєднання може проводитися за номером телефону необхідного абонента і навіть за тембром голосу. Використання ж спеціальних пристроїв шифрування голосу лише трохи затримає обробку інформації. Наприклад, для перехоплення інформації над територією Росії (а значить, і України) створено спеціальний центр радіо і радіотехнічної розвідки, розташований недалеко від Аугсбурга (Німеччина). Це найбільший центр перехоплення АНБ: його головна антена діаметром 300 м і висотою 30 м, а службові приміщення центру розташовані під землею на глибині 25 м на 12 поверхах. На всьому просторі Європи вся електронна пошта, телефонні і факс-повідомлення в плановому порядку перехоплюються Агентством національної безпеки США, при цьому здійснюється пересилання цільової інформації у штаб-квартиру АНБ... На відміну від багатьох систем спостереження, розроблених у часи холодної війни, система «Ешелон» створена переважно не для військових цілей, а для шпигунства за урядами, громадськими організаціями й бізнесом на території практично будь-якої країни... За повідомленнями газет, ця гігантська мережа може перехоплювати до 2 мільярдів приватних повідомлень на день, які сортуються системою штучного інтелекту. «Ешелон» - настільки могутня система, що дозволяє прослуховувати практично увесь світ.»(С)- Леонід Косаківський.
16.05.2026 17:53 Відповісти
железняк!
а, не треба було андрєя замовляти!!!
всі депутатки, робочі сосни вєронікі, мстять за свого масіка андрєя!!!
16.05.2026 12:32 Відповісти
Ідіоте,хто його "замовел"?Ця кацапсько-грушна шістка сама себе закопала.Викідиш папи-кацапського грушника тупий і самовпевнений.Бажав побудувати корупційну вертікпль влади,як на рашці.Але Україна не рашка!
16.05.2026 16:36 Відповісти
Мабуть навіть якщо кіт яйця отже і то більш корисну справу робить чим депутати у вр
16.05.2026 12:34 Відповісти
Чому все провалили?
Он прийняли надважливий закон про заборону зрізування бузку.
І іниернет вже забитий знімками бабусь,які посміли гілочку бузку зламати.
16.05.2026 12:35 Відповісти
Що це за закон такий?
16.05.2026 14:01 Відповісти
хабадники в шоці, гой-оброк з посилок де?
16.05.2026 12:47 Відповісти
Мабуть ті хто читати вміє поховалися, а решта не те, що читати, а й зрозуміти не можуть, як можна голосувати без оплати
16.05.2026 12:48 Відповісти
Лікарство одне - у повному складі на фронт.
16.05.2026 13:07 Відповісти
Оце дебіли наголосували у 19 р
16.05.2026 13:19 Відповісти
Гидко на душі.
16.05.2026 13:23 Відповісти
Причем тут криза,парламентарии не голосуют за законы,которые,по их мнению,противоречат интересам избирателей,уже давно очевидно,что все законы о новых налогах и повышении имеющихся налогов - все это проталкивается агентурой сивковича.
16.05.2026 13:39 Відповісти
Памятаєте в перші місяці війни де були всі ці депутати з Верховної ради? Захищали Україну?
16.05.2026 14:01 Відповісти
Зеленський заявив з покликанням на дані ГУР МОУ, що рашисти найближчим часом готуються завдати руйнівних ударів по "центрам прийнятия решений" - будівлях Верховної Ради, Кабміну, ОПи, резиденціях Президента України та по підземних приміщеннях під ними, всього - по більш як 20 локаціях.





16.05.2026 15:12 Відповісти
Може воно і краще, бо можуть здуру і новий цивільний кодекс прийняти.
16.05.2026 15:24 Відповісти
Ще у VI-V століттях до нашої ери китайський філософ Лао Цзи передбачив цю херню :"Коли множаться закони і укази зростає кількість лиходіїв і розбійників " і додав:" Коли немає бажань, все у світі спокійно"
16.05.2026 15:46 Відповісти
за такі копійки я би теж на засідання не ходив, а пахав би на стороні по-чорному, усьо ж для сім'ї, для діточок, для стареньких батьків
16.05.2026 18:26 Відповісти
 
 