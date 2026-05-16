Политический кризис в Раде продолжается, на этой неделе провалили абсолютно все, – Железняк
Политический кризис в Верховной Раде продолжается. На этой пленарной неделе ВР вновь провалила ряд важных голосований.
Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Как поработала ВР?
"По голосованиям на этой пленарной неделе... снова очевидная беда. Планировали два закона МВФ, один Всемирного банка и еще кучу евроинтеграционных. По факту, ничего не проголосовали за три дня", - говорит нардеп.
По его словам, результат работы ВР таков:
- во вторник абсолютно все провалили
- в среду одобрили целых одно постановление
- четверг одно постановление и два позитивных закона.
Депутаты в зале были
Украинский парламент впервые за время своей каденции провалил абсолютно все, не проголосовал ни за один закон, в принципе даже не собирался это делать", - отметил он в видео.
"При этом, обратите внимание - было и 314 "За" на табло для отчета омбудсмена. То есть это не проблема с явкой. Так что… что там, политический кризис завершился? 27 мая, когда приедет миссия МВФ, станет понятно абсолютная неспособность собрать голоса в Раде. И, в отличие от февраля-марта, запаса прочности, чтобы это игнорировать, у них уже нет…", - резюмирует Железняк.
Ранее Зеленский уверял, что никакого кризиса в монобольшинстве не было.
Работа Верховной Рады Украины
- Недавно президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
- Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
- В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.
а, не треба було андрєя замовляти!!!
всі депутатки, робочі сосни вєронікі, мстять за свого масіка андрєя!!!
Он прийняли надважливий закон про заборону зрізування бузку.
І іниернет вже забитий знімками бабусь,які посміли гілочку бузку зламати.