Политический кризис в Раде продолжается, на этой неделе провалили абсолютно все, – Железняк

Политический кризис в Верховной Раде продолжается. На этой пленарной неделе ВР вновь провалила ряд важных голосований.

Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Как поработала ВР?

"По голосованиям на этой пленарной неделе... снова очевидная беда. Планировали два закона МВФ, один Всемирного банка и еще кучу евроинтеграционных. По факту, ничего не проголосовали за три дня", - говорит нардеп.

По его словам, результат работы ВР таков:

во вторник абсолютно все провалили

в среду одобрили целых одно постановление

четверг одно постановление и два позитивных закона.

Депутаты в зале были

Украинский парламент впервые за время своей каденции провалил абсолютно все, не проголосовал ни за один закон, в принципе даже не собирался это делать", - отметил он в видео.

"При этом, обратите внимание - было и 314 "За" на табло для отчета омбудсмена. То есть это не проблема с явкой. Так что… что там, политический кризис завершился? 27 мая, когда приедет миссия МВФ, станет понятно абсолютная неспособность собрать голоса в Раде. И, в отличие от февраля-марта, запаса прочности, чтобы это игнорировать, у них уже нет…", - резюмирует Железняк.

Ранее Зеленский уверял, что никакого кризиса в монобольшинстве не было.

Недавно президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.

Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.

В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.

