Политический кризис в Раде продолжается, на этой неделе провалили абсолютно все, – Железняк

Политический кризис в Верховной Раде продолжается. На этой пленарной неделе ВР вновь провалила ряд важных голосований.

Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Как поработала ВР?

"По голосованиям на этой пленарной неделе... снова очевидная беда. Планировали два закона МВФ, один Всемирного банка и еще кучу евроинтеграционных. По факту, ничего не проголосовали за три дня", - говорит нардеп.

По его словам, результат работы ВР таков:

  • во вторник абсолютно все провалили
  • в среду одобрили целых одно постановление
  • четверг одно постановление и два позитивных закона.

Депутаты в зале были

Украинский парламент впервые за время своей каденции провалил абсолютно все, не проголосовал ни за один закон, в принципе даже не собирался это делать", - отметил он в видео.

"При этом, обратите внимание - было и 314 "За" на табло для отчета омбудсмена. То есть это не проблема с явкой. Так что… что там, политический кризис завершился? 27 мая, когда приедет миссия МВФ, станет понятно абсолютная неспособность собрать голоса в Раде. И, в отличие от февраля-марта, запаса прочности, чтобы это игнорировать, у них уже нет…", - резюмирует Железняк.

Ранее Зеленский уверял, что никакого кризиса в монобольшинстве не было.

Работа Верховной Рады Украины

  • Недавно президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
  • Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
  • В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.

ось хто ухилянти - всі рівні виконавчої влади.а вони суки кремлівські простий народ ухилянтами охрестили.і крадуть і псів своїх травлять на народ.
16.05.2026 12:28 Ответить
Оце дебіли наголосували у 19 р
16.05.2026 13:19 Ответить
Мабуть навіть якщо кіт яйця отже і то більш корисну справу робить чим депутати у вр
16.05.2026 12:34 Ответить
16.05.2026 12:28 Ответить
железняк!
а, не треба було андрєя замовляти!!!
всі депутатки, робочі сосни вєронікі, мстять за свого масіка андрєя!!!
16.05.2026 12:32 Ответить
Мабуть навіть якщо кіт яйця отже і то більш корисну справу робить чим депутати у вр
16.05.2026 12:34 Ответить
Чому все провалили?
Он прийняли надважливий закон про заборону зрізування бузку.
І іниернет вже забитий знімками бабусь,які посміли гілочку бузку зламати.
16.05.2026 12:35 Ответить
Що це за закон такий?
16.05.2026 14:01 Ответить
хабадники в шоці, гой-оброк з посилок де?
16.05.2026 12:47 Ответить
Мабуть ті хто читати вміє поховалися, а решта не те, що читати, а й зрозуміти не можуть, як можна голосувати без оплати
16.05.2026 12:48 Ответить
Лікарство одне - у повному складі на фронт.
16.05.2026 13:07 Ответить
16.05.2026 13:19 Ответить
Гидко на душі.
16.05.2026 13:23 Ответить
Причем тут криза,парламентарии не голосуют за законы,которые,по их мнению,противоречат интересам избирателей,уже давно очевидно,что все законы о новых налогах и повышении имеющихся налогов - все это проталкивается агентурой сивковича.
16.05.2026 13:39 Ответить
Памятаєте в перші місяці війни де були всі ці депутати з Верховної ради? Захищали Україну?
16.05.2026 14:01 Ответить
 
 