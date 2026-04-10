РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14023 посетителя онлайн
Новости Монобольшинство в Раде Провал голосования в Раде
980 16

Никакого кризиса в монобольшинстве не было, – Зеленский

Зеленский заявил, что кризиса в "Слуге народа" нет

Президент Владимир Зеленский считает, что кризис в парламенте может привести не к распаду монобольшинства, а к проблемам с правительством.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Никакого кризиса в монобольшинстве не было. Верховная Рада функционирует в своей атмосфере - в своем микроклимате", - отметил глава государства.

Президент считает, что если не будет информационного давления и искусственных конфликтов, депутаты будут четче понимать ситуацию на фронте и приоритетность законов.

"С людьми нужно больше говорить, больше слушать. И нужно максимально нейтрализовать тех, кто действительно хочет кризиса в парламенте", - пояснил он.

Зеленский добавил, что никого не обвиняет и не называет конкретных групп, партий или людей, но "можно увидеть, кто и в чем действительно заинтересован". Президент пояснил, что кризис в парламенте может привести не к развалу монобольшинства, а к проблемам с правительством - из-за неголосования за ключевые законы и срыва бюджета.

"Если кто-то хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить монобольшинство. Кризис может создаваться для того, чтобы дестабилизировать правительство", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что это выгодно тем, кто хочет постоянной дестабилизации в стране ради собственных интересов, которые не совпадают с интересами государства. Также, по его словам, Россия работает над срывом европейского финансового пакета на 90 миллиардов евро и ищет способы затруднить наполнение государственного бюджета.

"К сожалению, наш враг умнее, чем некоторые украинские политики. Он бьет по нашим больным местам, и бывает, что этому политически подыгрывают изнутри", - сказал он.

Коалиция единства

Отдельно президент раскритиковал политиков, которые поднимают тему выборов и "так называемой коалиции единства".

По его словам, на это тратят "силы, ресурсы, деньги", но "самое страшное - тратят на все это единство". Зеленский заявил, что сигналы о необходимости коалиции единства говорят Евросоюзу, что правительство не работает, и позволяют России надеяться на его замену.

Работа Верховной Рады Украины

  • Накануне президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
  • Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
  • В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.

Автор: 

ВР (28762) Зеленский Владимир (23882) Слуга народа (2665)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
просто монобільшості вже давно не існує, тому не може бути кризи у того чого не існує
показать весь комментарий
10.04.2026 09:45
+4
Ніякої кризи - так - розброд і шатаніє - гроші забули занести
показать весь комментарий
10.04.2026 09:45
+4
Ні, на рахунок ЇХНЬОЇ атмосфери і ЇХНЬОГО мікрокліматі воно таки каже правду. Рідкісний випадок, але ж то так... в зеленому серпинтарії все як завжди...
показать весь комментарий
10.04.2026 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
там окрім зграї гамадрилів взрощених на конвертах вже нічого не існує,конвеєр приняття та узаконення всякого сміття яке знищує країну під час війни.....тільки пожиттєве для всіх там сидячіх
показать весь комментарий
10.04.2026 10:00
показать весь комментарий
Зелені павуки, жаби, гадюки і щурі в одній банці - це не криза монобільшості, а атмосфера в Раді. Не переплутайте. Хто бачить кризу моношобли - той порохобот і на Пуйла працює.
показать весь комментарий
10.04.2026 09:46
новини через одну як Оманська Гнида щось проперділа анусом на морді
показать весь комментарий
10.04.2026 09:53 Ответить
Яка "монобільшість" той сброд у Раді давно не відповідає ні суспільно-політичному не географічному стану країни.
лицеміри режиму самозванця.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:04
"Той сброд" ніколи не відповідав ані запитам суспільства, ані мінімальним вимогам до рівня компетентності депутатів. Ненажерливі дилетанти та хабарники, під стать вошдю зеленого племені.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:26
брехливе створіння
показать весь комментарий
10.04.2026 10:08
Брехня принижує.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:11
Якщо каже, що зберігся мікроклімат, значить знову будуть красти з подвоєнню силою
показать весь комментарий
10.04.2026 10:20
хитрозробленний🤡 торчок ...він думає шо зміна акценту , на тему монобільштсті ,його врятує , ой як ти чмо помиляєшся !!!...
показать весь комментарий
10.04.2026 10:27
Віримо, що не було. Голобородько ще ні разу не збрехав. Та й монобільшості давно не п'є. Є приперті компрматеріалами корупціонери, що отримують конверти за натискання кнопок і мають можливість їхати через кордон.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:32
"Якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд",(АБО ЩОБ НАНЕСТИ ШКОДУ УКРАЇНІ І УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ЗА ГРОШІ РАШИСТА---https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
показать весь комментарий
10.04.2026 10:46
 
 