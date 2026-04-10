Никакого кризиса в монобольшинстве не было, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что кризис в парламенте может привести не к распаду монобольшинства, а к проблемам с правительством.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
"Никакого кризиса в монобольшинстве не было. Верховная Рада функционирует в своей атмосфере - в своем микроклимате", - отметил глава государства.
Президент считает, что если не будет информационного давления и искусственных конфликтов, депутаты будут четче понимать ситуацию на фронте и приоритетность законов.
"С людьми нужно больше говорить, больше слушать. И нужно максимально нейтрализовать тех, кто действительно хочет кризиса в парламенте", - пояснил он.
Зеленский добавил, что никого не обвиняет и не называет конкретных групп, партий или людей, но "можно увидеть, кто и в чем действительно заинтересован". Президент пояснил, что кризис в парламенте может привести не к развалу монобольшинства, а к проблемам с правительством - из-за неголосования за ключевые законы и срыва бюджета.
"Если кто-то хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить монобольшинство. Кризис может создаваться для того, чтобы дестабилизировать правительство", - подчеркнул он.
Зеленский считает, что это выгодно тем, кто хочет постоянной дестабилизации в стране ради собственных интересов, которые не совпадают с интересами государства. Также, по его словам, Россия работает над срывом европейского финансового пакета на 90 миллиардов евро и ищет способы затруднить наполнение государственного бюджета.
"К сожалению, наш враг умнее, чем некоторые украинские политики. Он бьет по нашим больным местам, и бывает, что этому политически подыгрывают изнутри", - сказал он.
Коалиция единства
Отдельно президент раскритиковал политиков, которые поднимают тему выборов и "так называемой коалиции единства".
По его словам, на это тратят "силы, ресурсы, деньги", но "самое страшное - тратят на все это единство". Зеленский заявил, что сигналы о необходимости коалиции единства говорят Евросоюзу, что правительство не работает, и позволяют России надеяться на его замену.
Работа Верховной Рады Украины
- Накануне президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
- Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
- В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.
