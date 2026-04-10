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Жодної кризи в монобільшості не було, - Зеленський

Зеленський заявив, що кризи в Слузі народу немає

Президент Володимир Зеленський вважає, що криза в парламенті може призвести не до розвалу монобільшості, а до проблем із урядом.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

"Жодної кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері — у своєму мікрокліматі", - зазначив глава держави.

Президент вважає, що якщо не буде інформаційного тиску та штучних конфліктів, депутати чіткіше розумітимуть ситуацію на фронті та пріоритетність законів.

"З людьми потрібно більше говорити, більше чути. І потрібно максимально нейтралізовувати тих, хто справді хоче кризи в парламенті", - пояснив він.

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Зеленський додав, що нікого не звинувачує і не називає конкретних груп, партій чи людей, але "можна побачити, хто і в чому справді зацікавлений". Президент пояснив, що криза в парламенті може призвести не до розвалу монобільшості, а до проблем із урядом - через неголосування за ключові закони та зрив бюджету.

"Якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд", - наголосив він.

Зеленський вважає, що це вигідно тим, хто хоче постійної дестабілізації в країні задля власних інтересів, які не збігаються з інтересами держави. Також, за його словами, Росія працює над зривом європейського фінансового пакету на 90 мільярдів євро і шукає способи ускладнити наповнення державного бюджету.

"На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики. Він б'є в болючі наші місця, і буває, що цьому підіграють політично зсередини", - сказав він.

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Коаліція єдності

Окремо президент розкритикував політиків, які піднімають тему виборів та "так званої коаліції єдності".

За його словами, на це витрачають "сили, ресурс, гроші", але "найстрашніше — витрачають на все це єдність". Зеленський заявив, що сигнали про потребу в коаліції єдності говорять Євросоюзу, що уряд не працює, та дозволяють Росії сподіватися на його заміну.

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Робота Верховної Ради України

  • Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
  • Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
  • Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

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Автор: 

ВР (15210) Зеленський Володимир (28370) Слуга народу (2872)
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Топ коментарі
+30
просто монобільшості вже давно не існує, тому не може бути кризи у того чого не існує
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10.04.2026 09:45 Відповісти
+13
Ніякої кризи - так - розброд і шатаніє - гроші забули занести
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10.04.2026 09:45 Відповісти
+12
Зелені павуки, жаби, гадюки і щурі в одній банці - це не криза монобільшості, а атмосфера в Раді. Не переплутайте. Хто бачить кризу моношобли - той порохобот і на Пуйла працює.
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10.04.2026 09:46 Відповісти

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