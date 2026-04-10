Жодної кризи в монобільшості не було, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що криза в парламенті може призвести не до розвалу монобільшості, а до проблем із урядом.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

"Жодної кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері — у своєму мікрокліматі", - зазначив глава держави.

Президент вважає, що якщо не буде інформаційного тиску та штучних конфліктів, депутати чіткіше розумітимуть ситуацію на фронті та пріоритетність законів.

"З людьми потрібно більше говорити, більше чути. І потрібно максимально нейтралізовувати тих, хто справді хоче кризи в парламенті", - пояснив він.

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Зеленський додав, що нікого не звинувачує і не називає конкретних груп, партій чи людей, але "можна побачити, хто і в чому справді зацікавлений". Президент пояснив, що криза в парламенті може призвести не до розвалу монобільшості, а до проблем із урядом - через неголосування за ключові закони та зрив бюджету.

"Якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд", - наголосив він.

Зеленський вважає, що це вигідно тим, хто хоче постійної дестабілізації в країні задля власних інтересів, які не збігаються з інтересами держави. Також, за його словами, Росія працює над зривом європейського фінансового пакету на 90 мільярдів євро і шукає способи ускладнити наповнення державного бюджету.

"На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики. Він б'є в болючі наші місця, і буває, що цьому підіграють політично зсередини", - сказав він.

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Коаліція єдності

Окремо президент розкритикував політиків, які піднімають тему виборів та "так званої коаліції єдності".

За його словами, на це витрачають "сили, ресурс, гроші", але "найстрашніше — витрачають на все це єдність". Зеленський заявив, що сигнали про потребу в коаліції єдності говорять Євросоюзу, що уряд не працює, та дозволяють Росії сподіватися на його заміну.

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Робота Верховної Ради України

Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.

Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.

Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

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