Новости
Рада сняла с рассмотрения большинство законопроектов, запланированных на эту неделю

Рада дала "зеленый свет" закону о самоуправлении ради €400 млн от ЕС

В повестке дня Верховной Рады отсутствуют законопроекты, которые должны были рассматриваться в ходе этой пленарной недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные из повестки дня Рады, имеющиеся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Из повестки дня исчезли инициативы, связанные с МВФ, SEPA и Ukraine Facility

В частности, как отмечается, в среду, 27 мая, не планируется рассмотрение законопроекта №15111-д об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах, который является структурным ориентиром новой программы финансирования с Международным валютным фондом (МВФ) и №14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), принятия которого ожидают представители Европейской Комиссии (DG ENEST, TRADE и FISMA).

Рада не планирует рассматривать изменения относительно посылок до 150 евро и цифровых платформ

Ранее глава парламентского финкомитета Даниил Гетманцев сообщал, что планировалось рассмотрение законопроекта об отмене льготы по НДС на посылки до 150 евро. Законопроект об изменениях в Таможенный кодекс (№12360) был провален во время голосования во вторник, 26 апреля, однако законопроект об изменениях в Налоговый кодекс (№15112-д) в повестке дня отсутствует. Эти изменения также являются структурным ориентиром программы расширенного финансирования с МВФ.

Также, согласно информации Ярослава Железняка (фракция "Голос"), планировалось рассмотрение во втором чтении законопроекта №14067 о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения (индикатор программы Ukraine Facility), № 14174 о безопасности и интероперабельности железных дорог (ЕС, индикатор Ukraine Facility и программы DPL со Всемирным банком), №12117 об усовершенствовании работы индустриальных парков (ИП) (индикатор Ukraine Facility).

В повестке дня остались законопроекты о публичных закупках (№ 11520), которые являются структурным ориентиром программы с МВФ и DPL, а также изменения в государственный бюджет (№ 15224 и альтернативные).

Все, стомились, мабуть. Треба на відпочинок терміново.
27.05.2026 12:40 Ответить
Демонстративний анти-Зе хід? Цікаво.
Які вимоги?
27.05.2026 12:44 Ответить
Збільшити виплати в конвертах.
27.05.2026 13:07 Ответить
Пока процессом принятия законов керуе помощник сивковича,все эти проекты находятся под контролем моцквы,а значит голосование за них автоматично можно квалифицировать,как измена.
27.05.2026 12:49 Ответить
зняли все проєвропейські законопроекти

влада Zельоних гнид
27.05.2026 12:49 Ответить
делальщики ********* и минета взбрыкнули, не их профиль
27.05.2026 12:50 Ответить
Давайте всіх державних службовців переведемо на оплату донатами,нехай люди самі оцінюють їхню "діяльність".
27.05.2026 12:54 Ответить
27.05.2026 12:57 Ответить
пора на *************
27.05.2026 13:26 Ответить
 
 