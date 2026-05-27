Рада сняла с рассмотрения большинство законопроектов, запланированных на эту неделю

В повестке дня Верховной Рады отсутствуют законопроекты, которые должны были рассматриваться в ходе этой пленарной недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные из повестки дня Рады, имеющиеся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Из повестки дня исчезли инициативы, связанные с МВФ, SEPA и Ukraine Facility

В частности, как отмечается, в среду, 27 мая, не планируется рассмотрение законопроекта №15111-д об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах, который является структурным ориентиром новой программы финансирования с Международным валютным фондом (МВФ) и №14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), принятия которого ожидают представители Европейской Комиссии (DG ENEST, TRADE и FISMA).

Рада не планирует рассматривать изменения относительно посылок до 150 евро и цифровых платформ

Ранее глава парламентского финкомитета Даниил Гетманцев сообщал, что планировалось рассмотрение законопроекта об отмене льготы по НДС на посылки до 150 евро. Законопроект об изменениях в Таможенный кодекс (№12360) был провален во время голосования во вторник, 26 апреля, однако законопроект об изменениях в Налоговый кодекс (№15112-д) в повестке дня отсутствует. Эти изменения также являются структурным ориентиром программы расширенного финансирования с МВФ.

Также, согласно информации Ярослава Железняка (фракция "Голос"), планировалось рассмотрение во втором чтении законопроекта №14067 о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения (индикатор программы Ukraine Facility), № 14174 о безопасности и интероперабельности железных дорог (ЕС, индикатор Ukraine Facility и программы DPL со Всемирным банком), №12117 об усовершенствовании работы индустриальных парков (ИП) (индикатор Ukraine Facility).

В повестке дня остались законопроекты о публичных закупках (№ 11520), которые являются структурным ориентиром программы с МВФ и DPL, а также изменения в государственный бюджет (№ 15224 и альтернативные).