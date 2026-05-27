Норвегия присоединяется к французскому ядерному "зонтику"

Норвегия присоединится к французскому ядерному "зонтику" в рамках нового оборонного соглашения с Францией. Премьер-министр Йонас Гар Стере объяснил это решение ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и наращиванием ядерного потенциала России.

27 мая Стере отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией, которое предусматривает присоединение Норвегии к возглавляемой Францией инициативе по ядерному оружию.

Почему Норвегия пошла на такой шаг

"Мы делаем это с учетом ситуации с политикой безопасности в Европе, в частности масштабного перевооружения России, в том числе в ядерной сфере, и того, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", — сказал он.

Также премьер страны подчеркнул, что в мирное время ядерное оружие в Норвегии развертываться не будет.

