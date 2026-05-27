Норвегия присоединяется к французскому ядерному "зонтику"

Норвегия присоединится к французскому ядерному "зонтику" в рамках нового оборонного соглашения с Францией. Премьер-министр Йонас Гар Стере объяснил это решение ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и наращиванием ядерного потенциала России.

27 мая Стере отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией, которое предусматривает присоединение Норвегии к возглавляемой Францией инициативе по ядерному оружию.

Почему Норвегия пошла на такой шаг

"Мы делаем это с учетом ситуации с политикой безопасности в Европе, в частности масштабного перевооружения России, в том числе в ядерной сфере, и того, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", — сказал он.

Также премьер страны подчеркнул, что в мирное время ядерное оружие в Норвегии развертываться не будет.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС о защите европейского континента ядерным оружием Франции.
  • Некоторые европейские государства открыто выражают поддержку идее ведения переговоров о создании собственного ядерного арсенала в дополнение к американскому оружию, что связано со снижением доверия к США во время президентства Дональда Трампа.

Вот и славно. Ещё бы прикрыли Литву, Латвию и Эстонию.
27.05.2026 22:16 Ответить
И нас пока свое ядерное оружие не создадим
27.05.2026 22:18 Ответить
Нелох твой выход .Проси подобных договорлв у Макрона или у британцев
27.05.2026 22:17 Ответить
Просто попросити не вдасться. Потрібно вписати цю ідею до конституції.
27.05.2026 22:37 Ответить
Рибний салат "Оселедець під шубою" у випадку використання риби з Норвегії буде тепер мати власну назву "Норвезький оселедець під Шербургською парасолькою"
27.05.2026 22:48 Ответить
Це дуже розумно.Нехай кацапи думають про те що рай вже не за горами
27.05.2026 23:02 Ответить
 
 