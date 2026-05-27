Норвегия присоединяется к французскому ядерному "зонтику"
Норвегия присоединится к французскому ядерному "зонтику" в рамках нового оборонного соглашения с Францией. Премьер-министр Йонас Гар Стере объяснил это решение ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и наращиванием ядерного потенциала России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
27 мая Стере отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией, которое предусматривает присоединение Норвегии к возглавляемой Францией инициативе по ядерному оружию.
Почему Норвегия пошла на такой шаг
"Мы делаем это с учетом ситуации с политикой безопасности в Европе, в частности масштабного перевооружения России, в том числе в ядерной сфере, и того, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", — сказал он.
Также премьер страны подчеркнул, что в мирное время ядерное оружие в Норвегии развертываться не будет.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение с лидерами стран ЕС о защите европейского континента ядерным оружием Франции.
- Некоторые европейские государства открыто выражают поддержку идее ведения переговоров о создании собственного ядерного арсенала в дополнение к американскому оружию, что связано со снижением доверия к США во время президентства Дональда Трампа.
