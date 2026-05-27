Норвегія долучається до французької ядерної "парасольки"

Норвегія приєднається до французької ядерної "парасольки" в межах нової оборонної угоди з Францією. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре пояснив рішення погіршенням безпекової ситуації в Європі та нарощуванням ядерного потенціалу Росії.

27 травня Стьоре вирушив до Парижа, щоб зустрітися з президентом Емманюелем Макроном і підписати нову оборонну угоду з Францією, яка передбачає приєднання Норвегії до очолюваної Францією ініціативи щодо ядерної зброї.

Чому Норвегія вдалася до такого кроку

"Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі, зокрема на масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері, та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни", – сказав він.

Також прем’єр країни наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії не розгортатиметься.

