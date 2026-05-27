Норвегія долучається до французької ядерної "парасольки"

Норвегія приєднається до французької ядерної "парасольки"

Норвегія приєднається до французької ядерної "парасольки" в межах нової оборонної угоди з Францією. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре пояснив рішення погіршенням безпекової ситуації в Європі та нарощуванням ядерного потенціалу Росії.

27 травня Стьоре вирушив до Парижа, щоб зустрітися з президентом Емманюелем Макроном і підписати нову оборонну угоду з Францією, яка передбачає приєднання Норвегії до очолюваної Францією ініціативи щодо ядерної зброї.

Чому Норвегія вдалася до такого кроку

"Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі, зокрема на масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері, та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни", – сказав він.

Також прем’єр країни наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії не розгортатиметься.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.
  • Деякі європейські держави відкрито висловлюють підтримку ідеї ведення переговорів про створення власного ядерного арсеналу на додаток до американської зброї, що пов’язано зі зниженням довіри до США під час президентства Дональда Трампа.
Вот и славно. Ещё бы прикрыли Литву, Латвию и Эстонию.
27.05.2026 22:16 Відповісти
И нас пока свое ядерное оружие не создадим
27.05.2026 22:18 Відповісти
Нелох твой выход .Проси подобных договорлв у Макрона или у британцев
27.05.2026 22:17 Відповісти
Просто попросити не вдасться. Потрібно вписати цю ідею до конституції.
27.05.2026 22:37 Відповісти
Рибний салат "Оселедець під шубою" у випадку використання риби з Норвегії буде тепер мати власну назву "Норвезький оселедець під Шербургською парасолькою"
27.05.2026 22:48 Відповісти
Це дуже розумно.Нехай кацапи думають про те що рай вже не за горами
27.05.2026 23:02 Відповісти
 
 