В Запорожье задержан полицейский, изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку, - облпрокуратура
В Запорожье задержан полицейский по подозрению в покушении на изнасилование несовершеннолетней девочки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Запорожской областной прокуратуры.
Задержание на месте происшествия
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 мая 2026 года в одном из спальных районов города.
Старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки без ее согласия.
Правоохранители задержали подозреваемого сразу после вызова на линию 102. Житель дома услышал крики потерпевшей и сообщил об этом в полицию.
Задержание проведено в порядке ст. 208 УПК Украины.
Следственные действия и позиция прокуратуры
Руководитель Запорожской областной прокуратуры сообщил о подозрении в покушении на изнасилование (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Досудебное расследование проводят следователи ТУ ГБР в г. Мелитополе.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Ви коли останнiй раз на вулицю виходили?
Або хоча б у чатрулетцi сидiли?
- Донька, тобi вже 14, настала пора нам поговорити про секс.
- Ну добре мамо, про що в сексi тобi розповiсти?
Менти затримали мента отак випадково просто за викликом... не вірю.
Комусь цей оперуповноважений ГУНП дуже поперек горла стояв.