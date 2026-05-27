В Запорожье задержан полицейский, изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку, - облпрокуратура

В Запорожье задержан полицейский по подозрению в покушении на изнасилование несовершеннолетней девочки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Запорожской областной прокуратуры.

Задержание на месте происшествия

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 мая 2026 года в одном из спальных районов города.

Старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки без ее согласия.

Правоохранители задержали подозреваемого сразу после вызова на линию 102. Житель дома услышал крики потерпевшей и сообщил об этом в полицию.

Задержание проведено в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственные действия и позиция прокуратуры

Руководитель Запорожской областной прокуратуры сообщил о подозрении в покушении на изнасилование (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Досудебное расследование проводят следователи ТУ ГБР в г. Мелитополе.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

дети (6857) изнасилование (947) Нацполиция (16942)
27.05.2026 22:26
27.05.2026 22:30
27.05.2026 22:38
навіть не здивований,при тому рівні безаконня яке чиниться особями у формі та безкарності, цього можна було чекати...
27.05.2026 22:26
Перейменували ДБЛи міліцію в поліцію, а менти як і ДБЛи, якими були, такими і залишилися.
27.05.2026 22:30
То згвалтування чи замах на згвалтування?
27.05.2026 22:35
Для 14-річної дитини навіть замах на згвалтування зі сторони дорослої людини вже важка психична травма
27.05.2026 22:41
14-річної дитини?
Ви коли останнiй раз на вулицю виходили?

Або хоча б у чатрулетцi сидiли?

- Донька, тобi вже 14, настала пора нам поговорити про секс.
- Ну добре мамо, про що в сексi тобi розповiсти?
27.05.2026 23:01
У Вас охрінітельние отклонения, Вам лікуватись треба, як що не запізно. Кончене...
27.05.2026 23:03
Там же написано замах, я не особо вірю що вона там опинилася насильно, просто неповнолітня позагравала. Таке часто відбувається, оперу зійде з рук, а комусь і 12 років дають за таке.
27.05.2026 22:45
Там написано: підозру у закінченому замаху на зґвалтування.
27.05.2026 22:49
Я не хочу спорити, в 90-х це була стандартна схема з вимагання грошей, повнолітня чіплялась, а потім небайдужий викликав міліцію, потім тільки мала могла забрати заяву, якщо заплатиш певну суму, інакше поїдеш етапом.
27.05.2026 22:54
Та я й не збираюся сперечатися. Все вирішать експертизи та суд.
27.05.2026 22:57
Старший опер, дослужився до майора, а про це спіймався?
27.05.2026 22:58
повнолітня чіплялась, а потім небайдужий викликав міліцію
?
27.05.2026 22:59
Дівчата в 14 років, нафарбовані як ляльки, виглядають повнолітніми. Тим більше питати скільки їй років вважається не культурним.
27.05.2026 23:04
В якому віці в поліції можна майора отримати?
27.05.2026 22:51
Жеглов в 26 лет был капитаном и начальником "тяжелого" отдела
27.05.2026 23:04
Знав колись одного в 24. Засланець від ОЗГ. Помайорив недовго. Вбили свої.
27.05.2026 23:04
наша поліція нас береже?
27.05.2026 22:38
Це все через недостатню навченість ))) Треба терміново організувати для всіх мєнтозаврів курси з безпечного і легального сексу.
27.05.2026 22:38
Якась мутна історія, можливо хочуть підставити?
27.05.2026 22:40
Та от дуже схоже на те.
Менти затримали мента отак випадково просто за викликом... не вірю.

Комусь цей оперуповноважений ГУНП дуже поперек горла стояв.
27.05.2026 22:50
а могли бути і "три майора", насланих місцевим депутатом, від якого цій неповнолітній вдалось вирватись та втекти! так вони ще не тільки вбити її могли, а ще й потім декілька пудів наркоти в помешканні її батьків знайти!!
27.05.2026 22:47
Може нах і не передову? Краще в скелю
27.05.2026 22:56
 
 