В Запорожье задержан полицейский, изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку, - облпрокуратура

В Запорожье задержан полицейский по подозрению в покушении на изнасилование несовершеннолетней девочки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Запорожской областной прокуратуры.

Задержание на месте происшествия

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 мая 2026 года в одном из спальных районов города.

Старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки без ее согласия.

Правоохранители задержали подозреваемого сразу после вызова на линию 102. Житель дома услышал крики потерпевшей и сообщил об этом в полицию.

Задержание проведено в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственные действия и позиция прокуратуры

Руководитель Запорожской областной прокуратуры сообщил о подозрении в покушении на изнасилование (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Досудебное расследование проводят следователи ТУ ГБР в г. Мелитополе.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

