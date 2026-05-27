У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура

Поліцейського у Запоріжжі затримано за підозрою у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної прокуратури.

Затримання на місці події

За даними слідства, інцидент стався у ніч на 26 травня 2026 року в одному зі спальних районів міста.

Старший оперуповноважений ГУНП у Запорізькій області, майор поліції, здійснив дії сексуального характеру щодо 14-річної дівчинки без її згоди.

Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після виклику на лінію 102. Мешканець будинку почув крики потерпілої та повідомив про це поліцію.

Затримання проведено у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії та позиція прокуратури

Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру у закінченому замаху на зґвалтування (ч.2 ст.15 ч.3 ст.152 КК України).

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у суді.

