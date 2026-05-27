У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура
Поліцейського у Запоріжжі затримано за підозрою у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчинки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної прокуратури.
Затримання на місці події
За даними слідства, інцидент стався у ніч на 26 травня 2026 року в одному зі спальних районів міста.
Старший оперуповноважений ГУНП у Запорізькій області, майор поліції, здійснив дії сексуального характеру щодо 14-річної дівчинки без її згоди.
Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після виклику на лінію 102. Мешканець будинку почув крики потерпілої та повідомив про це поліцію.
Затримання проведено у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі дії та позиція прокуратури
Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру у закінченому замаху на зґвалтування (ч.2 ст.15 ч.3 ст.152 КК України).
До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у суді.
У мене ще у 2002 були стосунки з 14-рiчною. Але не спiшiть заздрити, капати слиною, та iстерити про педофiлiю: менi тодi було 15
Менти затримали мента отак випадково просто за викликом... не вірю.
Комусь цей оперуповноважений ГУНП дуже поперек горла стояв.