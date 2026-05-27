У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура

Затримано поліцейського за згвалтування у Запоріжжі

Поліцейського у Запоріжжі затримано за підозрою у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної прокуратури.

Затримання на місці події

За даними слідства, інцидент стався у ніч на 26 травня 2026 року в одному зі спальних районів міста.

Старший оперуповноважений ГУНП у Запорізькій області, майор поліції, здійснив дії сексуального характеру щодо 14-річної дівчинки без її згоди.

Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після виклику на лінію 102. Мешканець будинку почув крики потерпілої та повідомив про це поліцію.

Затримання проведено у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії та позиція прокуратури

Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру у закінченому замаху на зґвалтування (ч.2 ст.15 ч.3 ст.152 КК України).

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у суді.

навіть не здивований,при тому рівні безаконня яке чиниться особями у формі та безкарності, цього можна було чекати...
27.05.2026 22:26 Відповісти
Перейменували ДБЛи міліцію в поліцію, а менти як і ДБЛи, якими були, такими і залишилися.
27.05.2026 22:30 Відповісти
То згвалтування чи замах на згвалтування?
27.05.2026 22:35 Відповісти
Для 14-річної дитини навіть замах на згвалтування зі сторони дорослої людини вже важка психична травма
27.05.2026 22:41 Відповісти
14-річної дитини?
Ви коли останнiй раз на вулицю виходили?

Або хоча б у чатрулетцi сидiли?

- Донька, тобi вже 14, настала пора нам поговорити про секс.
- Ну добре мамо, про що в сексi тобi розповiсти?
27.05.2026 23:01 Відповісти
У Вас охрінітельние отклонения, Вам лікуватись треба, як що не запізно. Кончене...
27.05.2026 23:03 Відповісти
До чого тут я взагалi? Я не 14-рiчна дiвчина. Але я прекрасно обiзнаний з реальним свiтом, i подобаеться вам це чи нi, але бiльшicть в 14 рокiв вже навiть не цнотливi.

У мене ще у 2002 були стосунки з 14-рiчною. Але не спiшiть заздрити, капати слиною, та iстерити про педофiлiю: менi тодi було 15
27.05.2026 23:08 Відповісти
Вам до лікаря треба, терміново.
27.05.2026 23:14 Відповісти
у вас дітей немає,і добре,вони вам і не потрібні...для них буде краще
27.05.2026 23:38 Відповісти
Там же написано замах, я не особо вірю що вона там опинилася насильно, просто неповнолітня позагравала. Таке часто відбувається, оперу зійде з рук, а комусь і 12 років дають за таке.
27.05.2026 22:45 Відповісти
Там написано: підозру у закінченому замаху на зґвалтування.
27.05.2026 22:49 Відповісти
Я не хочу спорити, в 90-х це була стандартна схема з вимагання грошей, повнолітня чіплялась, а потім небайдужий викликав міліцію, потім тільки мала могла забрати заяву, якщо заплатиш певну суму, інакше поїдеш етапом.
27.05.2026 22:54 Відповісти
Та я й не збираюся сперечатися. Все вирішать експертизи та суд.
27.05.2026 22:57 Відповісти
Старший опер, дослужився до майора, а про це спіймався?
27.05.2026 22:58 Відповісти
повнолітня чіплялась, а потім небайдужий викликав міліцію
?
27.05.2026 22:59 Відповісти
Дівчата в 14 років, нафарбовані як ляльки, виглядають повнолітніми. Тим більше питати скільки їй років вважається не культурним.
27.05.2026 23:04 Відповісти
Якщо Ви поліцейський, то у мене для Вас погана новина, Ви не розумієтесь на людях. Якщо не коп, теж нічого доброго. Дитина в 14-років виглядає всеж як дитина, яка намагається виглядати "дорослою", але ж що це дитина видно за мілю, якщо не під градусом або кайфом.
27.05.2026 23:22 Відповісти
Я знав хлопців які попадали з дівчатами неповнолітніми, звісно дівчатам було по 14-15 років, які самі стелилися, а потім корчили з себе згвалтованих, тому і описую ситуацію. А дівчатка вже народжують в такому, віці, якщо Ви не в курсі.
27.05.2026 23:31 Відповісти
Типова ріторика людини у якої піпец як все занедбано...
27.05.2026 23:43 Відповісти
В якому віці в поліції можна майора отримати?
27.05.2026 22:51 Відповісти
Жеглов в 26 лет был капитаном и начальником "тяжелого" отдела
27.05.2026 23:04 Відповісти
Знав колись одного в 24. Засланець від ОЗГ. Помайорив недовго. Вбили свої.
27.05.2026 23:04 Відповісти
У мене на підприємстві був 24 річний мажор лейтенант начальником лінійного відділку. У підпорядкуванні у нього був замполіт зі званням майор.
27.05.2026 23:13 Відповісти
Мене цікавіть вік майора поліції - в середньому.
27.05.2026 23:17 Відповісти
наша поліція нас береже?
27.05.2026 22:38 Відповісти
Це все через недостатню навченість ))) Треба терміново організувати для всіх мєнтозаврів курси з безпечного і легального сексу.
27.05.2026 22:38 Відповісти
Якась мутна історія, можливо хочуть підставити?
27.05.2026 22:40 Відповісти
Та от дуже схоже на те.
Менти затримали мента отак випадково просто за викликом... не вірю.

Комусь цей оперуповноважений ГУНП дуже поперек горла стояв.
27.05.2026 22:50 Відповісти
а могли бути і "три майора", насланих місцевим депутатом, від якого цій неповнолітній вдалось вирватись та втекти! так вони ще не тільки вбити її могли, а ще й потім декілька пудів наркоти в помешканні її батьків знайти!!
27.05.2026 22:47 Відповісти
Може нах і не передову? Краще в скелю
27.05.2026 22:56 Відповісти
Дивує тільки те, що він її не розчленував і не зжер сирою. Стан свідомості тилових силовиків загрожує існуванню держави і небезпечний для громадян. При тому що люди в ЗСУ витримуючи значно більші навантаження залишаються загалом адекватними, якщо не брати окремі злочини в тій же Скелі.
27.05.2026 23:18 Відповісти
В Скелі то схоже на наказ катувати і вбивати хворих та наркоманів, яких самі туди силою притягли, чи тих, хто відмовляється відкашлювати бабло. Доволі дивний, на межі з відвертою диверсією.
27.05.2026 23:32 Відповісти
Це вони вміють. Що ці менти творять, досі запам'ятав передачу стосується кожного про Березівський інтернат, де якісь дівчинці зробили аборт кілька років тому, там, мало того, що в інтернаті до людей ставляться гірше ніж до скота, так якась жінка потім ще й розказувала, що продавали дівчат ментам, а вони їх возили по саунам. Ще й в передачі весь час говорили про цей аборт, а на головне, за що всі мали б отримати немалі строки, закрили очі. От хто покараний? Це просто жах! Це тварюки! От ще й й тому треба пересіяти, такі не підуть воювати, якщо відмовляєшся, ти точно не гідний бути поліцейським чи взагалі будь-яким силовиком!
27.05.2026 23:31 Відповісти
Після кацапів - мусора найголовніші вороги україньців.
27.05.2026 23:41 Відповісти
 
 