Швеция планирует передать и продать Украине самолеты Gripen, - СМИ

Швеция готовится объявить о передаче Украине истребителей Jas 39 Gripen C/D и о переговорах по продаже более современных Gripen E.

Как сообщает Aftonbladet.

"Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале. В рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новость, связанная с международным сотрудничеством в сфере авиации", — говорится в публикации.

JAS 39 Gripen C/D: что известно?

JAS 39 Gripen C/D — это шведский многоцелевой истребитель поколения 4+, созданный компанией Saab для ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Название JAS происходит от шведских слов Jakt, Attack, Spaning — "истребитель, удар, разведка", а Gripen переводится как "грифон".

Версия Gripen C является одноместной боевой модификацией, а Gripen D — двухместной учебно-боевой. Именно серия C/D стала экспортной и натовской версией самолета: ее адаптировали под стандарты НАТО, систему Link 16, дозаправку в воздухе и широкий спектр западного вооружения.

Самолет разрабатывался как компактный и более дешевый в эксплуатации истребитель, способный действовать в условиях, когда крупные авиабазы могут быть уничтожены. Благодаря этому Gripen может взлетать даже с коротких полос и участков автодорог. Для взлета ему достаточно примерно 400 метров, а обслуживание между вылетами занимает минимум времени.

Gripen C/D оснащен двигателем Volvo RM12, развивает скорость около Маха 2 — более 2200–2400 км/ч — и имеет дальность полета до 3000 км. Самолет имеет 8–9 точек подвески для ракет и бомб.

Среди вооружения — ракеты AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor, AGM-65 Maverick, противокорабельные RBS-15, управляемые авиабомбы GBU-12 и 27-мм пушка Mauser BK-27. Gripen также имеет современную систему радиоэлектронной борьбы и может одновременно выполнять несколько типов миссий.

Основная концепция — "дешевый в эксплуатации, но очень современный истребитель". Среди преимуществ:

низкая стоимость эксплуатации,

быстрое техническое обслуживание,

высокая маневренность,

возможность базирования вдали от крупных аэродромов.

