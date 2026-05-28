Швеция планирует передать и продать Украине самолеты Gripen, - СМИ
Швеция готовится объявить о передаче Украине истребителей Jas 39 Gripen C/D и о переговорах по продаже более современных Gripen E.
Як сообщает Aftonbladet.
"Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале. В рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новость, связанная с международным сотрудничеством в сфере авиации", — говорится в публикации.
JAS 39 Gripen C/D: что известно?
JAS 39 Gripen C/D — это шведский многоцелевой истребитель поколения 4+, созданный компанией Saab для ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Название JAS происходит от шведских слов Jakt, Attack, Spaning — "истребитель, удар, разведка", а Gripen переводится как "грифон".
Версия Gripen C является одноместной боевой модификацией, а Gripen D — двухместной учебно-боевой. Именно серия C/D стала экспортной и натовской версией самолета: ее адаптировали под стандарты НАТО, систему Link 16, дозаправку в воздухе и широкий спектр западного вооружения.
Самолет разрабатывался как компактный и более дешевый в эксплуатации истребитель, способный действовать в условиях, когда крупные авиабазы могут быть уничтожены. Благодаря этому Gripen может взлетать даже с коротких полос и участков автодорог. Для взлета ему достаточно примерно 400 метров, а обслуживание между вылетами занимает минимум времени.
Gripen C/D оснащен двигателем Volvo RM12, развивает скорость около Маха 2 — более 2200–2400 км/ч — и имеет дальность полета до 3000 км. Самолет имеет 8–9 точек подвески для ракет и бомб.
Среди вооружения — ракеты AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor, AGM-65 Maverick, противокорабельные RBS-15, управляемые авиабомбы GBU-12 и 27-мм пушка Mauser BK-27. Gripen также имеет современную систему радиоэлектронной борьбы и может одновременно выполнять несколько типов миссий.
Основная концепция — "дешевый в эксплуатации, но очень современный истребитель". Среди преимуществ:
- низкая стоимость эксплуатации,
- быстрое техническое обслуживание,
- высокая маневренность,
- возможность базирования вдали от крупных аэродромов.
Очікується, що перші борти надійдуть уже протягом 2026 року, оскільки українські пілоти вже пройшли базову підготовку та тестування системи.
Виробництво нових літаків триватиме близько 3 років.
Південно-Африканська Республіка - перша експортна країна, яка повноцінно викупила літаки Gripen для своїх повітряних сил.
Таїланд - купив партію літаків модифікації C/D, а наприкінці 2025 року офіційно обрав та законтрактував нові Gripen E/F.
Чехія - експлуатує флот літаків Gripen на умовах довгострокової оренди (лізингу) у Швеції.
Угорщина - тривалий час орендувала ці винищувачі, проте згодом повністю перейшла на умови володіння та докупила додаткові борти.
Кажуть, що в Швеції на ці літаки велика черга на роки від інших країн, щоб тільки їх замовити і за них проплатити?
Ця силова установка використовується на літаках модифікацій Gripen A/B та C/D
Розгортання потужної авіаційної групи повинно мати якусь стратегічну мету, забезпечено засобами досягнення мети, мати надійне прикриття від гіперзвукової зброї. Ми ж не хочемо бачити як зграя літаків буде злітати кожного разу коли орки підіймають свій міг31?
Всі ці розмови про літаки - для виборців Лідара.