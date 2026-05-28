Швеция планирует передать и продать Украине самолеты Gripen, - СМИ

Украина может получить шведские истребители Gripen

Швеция готовится объявить о передаче Украине истребителей Jas 39 Gripen C/D и о переговорах по продаже более современных Gripen E.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет Aftonbladet.

"Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале. В рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новость, связанная с международным сотрудничеством в сфере авиации", — говорится в публикации.

JAS 39 Gripen C/D: что известно?

JAS 39 Gripen C/D — это шведский многоцелевой истребитель поколения 4+, созданный компанией Saab для ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Название JAS происходит от шведских слов Jakt, Attack, Spaning — "истребитель, удар, разведка", а Gripen переводится как "грифон".

Версия Gripen C является одноместной боевой модификацией, а Gripen D — двухместной учебно-боевой. Именно серия C/D стала экспортной и натовской версией самолета: ее адаптировали под стандарты НАТО, систему Link 16, дозаправку в воздухе и широкий спектр западного вооружения.

Самолет разрабатывался как компактный и более дешевый в эксплуатации истребитель, способный действовать в условиях, когда крупные авиабазы могут быть уничтожены. Благодаря этому Gripen может взлетать даже с коротких полос и участков автодорог. Для взлета ему достаточно примерно 400 метров, а обслуживание между вылетами занимает минимум времени.

Gripen C/D оснащен двигателем Volvo RM12, развивает скорость около Маха 2 — более 2200–2400 км/ч — и имеет дальность полета до 3000 км. Самолет имеет 8–9 точек подвески для ракет и бомб.

Среди вооружения — ракеты AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor, AGM-65 Maverick, противокорабельные RBS-15, управляемые авиабомбы GBU-12 и 27-мм пушка Mauser BK-27. Gripen также имеет современную систему радиоэлектронной борьбы и может одновременно выполнять несколько типов миссий.

Основная концепция — "дешевый в эксплуатации, но очень современный истребитель". Среди преимуществ:

  • низкая стоимость эксплуатации,
  • быстрое техническое обслуживание,
  • высокая маневренность,
  • возможность базирования вдали от крупных аэродромов.

Шведам за непохитну підтримку України-респект...
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголошує про надання Києву літаків модифікацій C/D у вигляді безповоротної допомоги, а також про старт переговорів щодо закупівлі новітніх моделей Gripen E.
Бразилія - купила 36 винищувачів версії Gripen E/F за контрактом від 2014 року та активно отримує їх у користування.
Південно-Африканська Республіка - перша експортна країна, яка повноцінно викупила літаки Gripen для своїх повітряних сил.
Таїланд - купив партію літаків модифікації C/D, а наприкінці 2025 року офіційно обрав та законтрактував нові Gripen E/F.
Чехія - експлуатує флот літаків Gripen на умовах довгострокової оренди (лізингу) у Швеції.
Угорщина - тривалий час орендувала ці винищувачі, проте згодом повністю перейшла на умови володіння та докупила додаткові борти.
Передадуть, років через 10.
28.05.2026 06:32 Ответить
Шведам за непохитну підтримку України-респект...
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголошує про надання Києву літаків модифікацій C/D у вигляді безповоротної допомоги, а також про старт переговорів щодо закупівлі новітніх моделей Gripen E.
Україна отримає літаки попереднього покоління з наявності Збройних сил Швеції.
Очікується, що перші борти надійдуть уже протягом 2026 року, оскільки українські пілоти вже пройшли базову підготовку та тестування системи.
28.05.2026 06:41 Ответить
3акупівлю Gripen E Київ планує профінансувати за рахунок цільових кредитів Європейського Союзу.
Виробництво нових літаків триватиме близько 3 років.
28.05.2026 06:43 Ответить
Тю, 90 мільярдів! Якраз на один літак і одну бомбу. Остальне двушками на маскву.
28.05.2026 08:40 Ответить
Не сси в трусссси ,Ослан, сси в памперсссси, все буде
28.05.2026 09:19 Ответить
Дурному понятно, що буде. Міндіч і Цукермани навіть на хвилину не сумніваються.
28.05.2026 09:28 Ответить
У цього Гриппен довга історія корупційних угод. Ніхто їх не купує. Підозріло що саме Зе-команда проявила інтерес.
28.05.2026 06:44 Ответить
Канада покупает
28.05.2026 06:57 Ответить
Канада купує не Грипен, а літаки-радари.
28.05.2026 07:07 Ответить
И Gripen тоже
28.05.2026 08:43 Ответить
У зв'язку зі спробами BAE Systems і Saab просувати Gripen на ринках кількох країн, включаючи Південну Африку, Австрію, Чехію та Угорщину, з'явилися повідомлення про масові випадки хабарництва і корупції. У 2007 році шведські журналісти повідомили, що компанія BAE платила хабарі на мільйони доларів. В результаті кримінальних розслідувань, проведених у восьми країнах, був встановлений винний-одна людина в Австрії, Альфонс Менсдорф-Пуйі був притягнутий до відповідальності за хабарництво. Цей скандал заплямував міжнародну репутацію компаній Gripen, BAE Systems, Saab та Швеції.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen
28.05.2026 07:15 Ответить
Також відомий своєю корупцією Airbus. І який збіг! Аваков купує у них браковані вертольоти за півмільярда євро.
28.05.2026 07:20 Ответить
Не тужся так.
28.05.2026 07:23 Ответить
Авіабудівний гігант Boeing став відомим через масштабні системні скандали, пов'язані із корпоративним шахрайством, свідомим приховуванням дефектів від регуляторів та жорстким тиском на викривачів корупції та браку.
 Головна претензія до компанії полягає в тому, що її керівництво роками ставило фінансовий прибуток і швидкість виробництва вище за безпеку пасажирів.
28.05.2026 07:23 Ответить
Boeing уклав угоду з Міністерством юстиції США та визнав провину в шахрайстві (змові з метою введення в оману авіаційного регулятора FAA щодо безпеки системи MCAS) з літаками 737 Max.

Ця прихована система призвела до двох катастроф у 2018 і 2019 роках, у яких загинуло 346 людей. Корпорація погодилася виплатити сотні мільйонів доларів штрафів і компенсацій, щоб уникнути повноцінного судового процесу.
28.05.2026 07:26 Ответить
На заводах головного постачальника Spirit AeroSystems інспектори виявляли сотні дефектів щодня (включно з недокрученими болтами та вм'ятинами), але менеджмент вимагав занижувати ці показники, щоб не зривати графіки постачань.
Це зрештою призвело до інциденту в січні 2024 року, коли у літака Alaska Airlines просто під час польоту вирвало двері.
28.05.2026 07:27 Ответить
Будь-який великий бізнес не існує без корупції. Але це було б неможливо без корупції влади.
28.05.2026 07:29 Ответить
Тут взагалі нічого дивного. Весь світовий ринок такого типу озброєння - це суцільна корупція!!!!
28.05.2026 07:26 Ответить
а кацботтролям гундяєв нашептав?
28.05.2026 09:18 Ответить
О, то ішак невдовзі буде з екскурсією в Швеції, щоб примазатись до рішення шведів та видати це за особисті заслуги!
28.05.2026 06:52 Ответить
Він вже відвідував...

Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з'являться в Україні наступного року, - Зеленський.

Джерело: https://censor.net/ua/n3581645
28.05.2026 06:55 Ответить
А ракети будуть? Винищувачі вже як 3роки втратили свою роль і перетворились на ракетоносії тактичних ракет, або використовуються як засіб боротьби з крилатими ракетами або з шахедами для яких вони не призначені
28.05.2026 06:58 Ответить
Тю, Швеція тільки планує провести переговори про продажу нам своїх літаків, в нам вже пів року як пообіцяли, що все давно домовлено і літаки ось- ось будуть в Україні. То хтось точно бреше?
Кажуть, що в Швеції на ці літаки велика черга на роки від інших країн, щоб тільки їх замовити і за них проплатити?
28.05.2026 07:05 Ответить
Тю на тебе! І ще раз тю, якщо будеш відповідати
28.05.2026 09:25 Ответить
З опису виглядає, що літак гарний. Десь писали, що двигуни для них виробляються у Штатах, тому чекали їх узгодження. А тут вказується Вольво...
28.05.2026 07:27 Ответить
Для шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen компанія Volvo Aero (яка згодом стала частиною GKN Aerospace) розробила та випускала двигун Volvo RM12.
Ця силова установка використовується на літаках модифікацій Gripen A/B та C/D
28.05.2026 07:36 Ответить
Двигун не є повністю шведською розробкою. Це глибоко модернізована та ліцензійна версія американського двигуна General Electric F404-400, який використовується на двомоторних винищувачах F/A-18 Hornet.
28.05.2026 07:38 Ответить
Вольво кажеш...
Хто володіє: Штаб-квартира досі знаходиться в Гетеборзі (Швеція), але з 2010 року марка належить китайському автомобільному гіганту Zhejiang Geely Holding Group.
28.05.2026 07:57 Ответить
Здається цей літак виготовляється в Швеції і з їх комплектуючих.
28.05.2026 08:03 Ответить
Немає сенсу передавати велику кількість літаків. Вони будуть просто знищені на аєродромах.
Розгортання потужної авіаційної групи повинно мати якусь стратегічну мету, забезпечено засобами досягнення мети, мати надійне прикриття від гіперзвукової зброї. Ми ж не хочемо бачити як зграя літаків буде злітати кожного разу коли орки підіймають свій міг31?
Всі ці розмови про літаки - для виборців Лідара.
28.05.2026 07:32 Ответить
цій новині вже рік
28.05.2026 08:20 Ответить
Через рік знову на шпальтах українських ЗМІ.
28.05.2026 08:33 Ответить
гниди кацботтролі все позитивне для народу України стараються запаскудити, але тільки показують свою ницість, про котру і так відомо, бо у срєп нічого іншого немає за "загадочной душонкой"
28.05.2026 09:21
 
 