Подготовка контрактов по самолетам Gripen и запуск Brave Sweden: Федоров провел в Швеции ряд встреч

В четверг, 7 мая, министр обороны Михаил Федоров провел в Швеции ряд встреч, направленных на увеличение объема и повышение качества военной помощи Украине.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Контракты по Gripen и боеприпасы

Федоров встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, министром обороны Полом Йонсоном, спикером Риксдага и парламентариями, а также представителями шведской оборонной промышленности из компаний Saab и Ovzon.

Основной фокус визита, по словам министра, — это подготовительная работа для заключения контрактов по Gripen.

"Один из наших ключевых приоритетов в этом году — дальнобойные артиллерийские боеприпасы 155 мм. Важно, что Швеция инвестирует в Чешскую инициативу, благодаря которой Украина получает боеприпасы, необходимые для сдерживания врага на поле боя", — отметил Федоров.

Читайте также: Швеция выделит $22 млн на реформу управления бытовыми отходами в Украине

Результаты Украины на поле боя

Шведской стороне во время встреч продемонстрировали, как именно международная поддержка работает на поле боя, а также представили результаты Украины.

"Усиливаем защиту неба, продолжаем уничтожать врага на фронте и наносить удары по российской логистике и экономике. Это общий путь Украины и союзников, чтобы заставить Россию пойти на мир", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Читайте также: Помощь Украине: Швеция выделила 240 млн крон на гуманитарные нужды

Совместные проекты

Отдельно стороны обсудили совместные проекты и приоритетные направления сотрудничества: спутниковую связь, РЭБ, решения для защиты от баллистики, развитие Чешской инициативы и продолжение поставок радаров Giraffe.

Также речь шла об интеграции DELTA, сотрудничестве в сфере военных AI-решений и обучении моделей на основе реальных боевых данных.

Кроме того, прозвучало предложение о запуске Brave Sweden — платформы для развития совместных defense tech-стартапов и обмена боевым опытом между Украиной и Швецией.

"Важно, что союзники видят конкретный результат поддержки Украины и понимают, как именно их решения влияют на ситуацию на поле боя. Мы готовы системно синхронизироваться в отношении приоритетных потребностей фронта и гибко реагировать на новые вызовы технологической войны", — сказал Федоров.

Он также подчеркнул, что Швеция является одним из ключевых союзников Украины и глобальных лидеров по объему военной поддержки.

Министр поблагодарил правительство, парламент и граждан Швеции за системную помощь Украине.

"Вклады в PURL, радары Giraffe и ракеты RBS помогают защищать украинское небо от баллистики, шахедов и других российских дронов", - добавил глава Минобороны.

Читайте также: Швеция после выборов в этом году сохранит поддержку Украины, — министр финансовых рынков Викман