РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Швеции
753 6

Подготовка контрактов по самолетам Gripen и запуск Brave Sweden: Федоров провел в Швеции ряд встреч

Итоги визита Михаила Федорова в Швецию

В четверг, 7 мая, министр обороны Михаил Федоров провел в Швеции ряд встреч, направленных на увеличение объема и повышение качества военной помощи Украине.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Контракты по Gripen и боеприпасы 

Федоров встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, министром обороны Полом Йонсоном, спикером Риксдага и парламентариями, а также представителями шведской оборонной промышленности из компаний Saab и Ovzon.

Основной фокус визита, по словам министра, — это подготовительная работа для заключения контрактов по Gripen.

"Один из наших ключевых приоритетов в этом году — дальнобойные артиллерийские боеприпасы 155 мм. Важно, что Швеция инвестирует в Чешскую инициативу, благодаря которой Украина получает боеприпасы, необходимые для сдерживания врага на поле боя", — отметил Федоров.

Читайте также: Швеция выделит $22 млн на реформу управления бытовыми отходами в Украине

Результаты Украины на поле боя 

Шведской стороне во время встреч продемонстрировали, как именно международная поддержка работает на поле боя, а также представили результаты Украины.

"Усиливаем защиту неба, продолжаем уничтожать врага на фронте и наносить удары по российской логистике и экономике. Это общий путь Украины и союзников, чтобы заставить Россию пойти на мир", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Читайте также: Помощь Украине: Швеция выделила 240 млн крон на гуманитарные нужды

Совместные проекты

Отдельно стороны обсудили совместные проекты и приоритетные направления сотрудничества: спутниковую связь, РЭБ, решения для защиты от баллистики, развитие Чешской инициативы и продолжение поставок радаров Giraffe.

Также речь шла об интеграции DELTA, сотрудничестве в сфере военных AI-решений и обучении моделей на основе реальных боевых данных.

Кроме того, прозвучало предложение о запуске Brave Sweden — платформы для развития совместных defense tech-стартапов и обмена боевым опытом между Украиной и Швецией.

"Важно, что союзники видят конкретный результат поддержки Украины и понимают, как именно их решения влияют на ситуацию на поле боя. Мы готовы системно синхронизироваться в отношении приоритетных потребностей фронта и гибко реагировать на новые вызовы технологической войны", — сказал Федоров.

Он также подчеркнул, что Швеция является одним из ключевых союзников Украины и глобальных лидеров по объему военной поддержки.

Министр поблагодарил правительство, парламент и граждан Швеции за системную помощь Украине.

"Вклады в PURL, радары Giraffe и ракеты RBS помогают защищать украинское небо от баллистики, шахедов и других российских дронов", - добавил глава Минобороны.

Читайте также: Швеция после выборов в этом году сохранит поддержку Украины, — министр финансовых рынков Викман

Автор: 

помощь (8304) Швеция (1116) Федоров Михаил (669) Gripen (25)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все докладай у Кремль.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:30 Ответить
Язик молотили з якого року? З 2023.? А по факту і контрактів ще навіть не має.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:34 Ответить
Язиком*
показать весь комментарий
07.05.2026 22:35 Ответить
"...Основний фокус візиту, за словами міністра, це підготовча робота для укладання контрактів щодо Gripen..." - а шуму, як будто-би літачки уже на захисті неба України!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:37 Ответить
Весь в трудах та командировках. Як Чєбурек
показать весь комментарий
07.05.2026 22:54 Ответить
Яйцеголовий яйця по 17 уже піарилося на літаках смародерило с вовою і міндічами і до англії ,
показать весь комментарий
08.05.2026 05:54 Ответить
 
 