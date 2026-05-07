Підготовка контрактів щодо літаків Gripen та запуск Brave Sweden: Федоров провів у Швеції низку зустрічей

У четвер, 7 травня, міністр оборони Михайло Федоров провів у Швеції низку зустрічей, спрямованих на збільшення кількості та якості військової допомоги Україні.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контракти щодо Gripen та боєприпаси

Федоров зустрівся з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, міністром оборони Полом Йонсоном, спікером Риксдагу та парламентарями, а також представниками шведської оборонної індустрії з компаній Saab і Ovzon.

Основний фокус візиту, за словами міністра, це підготовча робота для укладання контрактів щодо Gripen.

"Один із наших ключових пріоритетів цього року — далекобійні артилерійські боєприпаси 155 мм. Важливо, що Швеція інвестує в Чеську ініціативу, завдяки якій Україна отримує боєприпаси, необхідні для стримування ворога на полі бою", - зазначив Федоров.

Читайте також: Швеція виділить $22 мільйони на реформу управління побутовими відходами в Україні

Результати України на полі бою

Шведській стороні під час зустрічей продемонстрували, як саме міжнародна підтримка працює на полі бою, також презентували результати України.

"Посилюємо захист неба, продовжуємо знищувати ворога на фронті та завдавати ударів по російській логістиці й економіці. Це спільний шлях України та союзників, щоб примусити Росію до миру", - наголосив очільник оборонного відомства.

Читайте також: Допомога Україні: Швеція виділила 240 млн крон на гуманітарні потреби

Спільні проєкти

Окремо сторони обговорили спільні проєкти та пріоритетні напрями співпраці: супутниковий зв’язок, РЕБ, рішення для захисту від балістики, розвиток Чеської ініціативи та продовження постачання радарів Giraffe.

Також йшлося про інтеграцію DELTA, співпрацю у сфері військових AI-рішень та тренування моделей на основі реальних бойових даних.

Крім того, пролунала пропозиція запуску Brave Sweden — платформи для розвитку спільних defense tech-стартапів та обміну бойовим досвідом між Україною і Швецією.

"Важливо, що союзники бачать конкретний результат підтримки України та розуміють, як саме їхні рішення впливають на ситуацію на полі бою. Готові системно синхронізуватися щодо пріоритетних потреб фронту та гнучко реагувати на нові виклики технологічної війни", - сказав Федоров.

Він також наголосив, що Швеція є одним із ключових союзників України та глобальних лідерів за обсягом військової підтримки.

Міністр подякував уряду, парламенту й громадянам Швеції за системну допомогу Україні.

"Внески в PURL, радари Giraffe та ракети RBS допомагають захищати українське небо від балістики, шахедів та інших російських дронів", - додав глава Міноборони.

Читайте також: Швеція після виборів цьогоріч збереже підтримку України, - міністр фінансових ринків Вікман