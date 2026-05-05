Швеція після виборів цьогоріч збереже підтримку України, - міністр фінансових ринків Вікман

У Швеції обіцяють зберегти підтримку України навіть після виборів, що відбудуться цьогоріч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра фінансів, міністр фінансових ринків Ніклас Вікман.

"Це рік виборів, і люди можуть мати різні думки щодо багатьох речей, але у нашій синьо-жовтій відданості Україні, її свободі та її праву на мир і безпеку ми єдині. І той факт, що ми це робимо, також посилає дуже важливий сигнал усім у Росії, хто думає інакше", - зазначив він.

Міністр нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала Україні понад 100 мільярдів крон військової підтримки ($10,7 млрд за поточним курсом).

Також Вікман заявив, що було надано понад 25 мільярдів крон на підтримку цивільного населення та навчальні зусилля як для військових, так і для цивільного населення України.

"Немає сенсу намагатися (зламати цю підтримку), бо тут ми єдині", - наголосив він.

"Наші рішення ґрунтуються на сприйнятті людей та їхніх голосах на загальних виборах – те, що деспоти та тирани вважають нашою слабкістю. Але у цьому полягає наша сила… Ми також знаємо, що те, що ми робимо і те, що ми тут, зміцнює тих, хто перебуває на полі бою та щодня бореться за нашу свободу та нашу демократію", - додав міністр.

На думку Вікмана, така підтримка України зміцнює й саму Швецію, її власну здатність будувати сильну економіку.

