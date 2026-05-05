Швеция после выборов в этом году сохранит поддержку Украины, - министр финансовых рынков Викман

В Швеции обещают сохранить поддержку Украины даже после выборов, которые состоятся в этом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра финансов, министр финансовых рынков Никлас Викман.

"Это год выборов, и у людей могут быть разные мнения по многим вопросам, но в нашей сине-желтой преданности Украине, ее свободе и ее праву на мир и безопасность мы едины. И тот факт, что мы это делаем, также посылает очень важный сигнал всем в России, кто думает иначе", - отметил он.

Министр напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила Украине более 100 миллиардов крон военной поддержки ($10,7 млрд по текущему курсу).

Также Викман заявил, что было предоставлено более 25 миллиардов крон на поддержку гражданского населения и учебные мероприятия как для военных, так и для гражданского населения Украины.

"Нет смысла пытаться (сломить эту поддержку), потому что здесь мы едины", - подчеркнул он.

"Наши решения основаны на мнении людей и их голосах на всеобщих выборах - то, что деспоты и тираны считают нашей слабостью. Но в этом заключается наша сила… Мы также знаем, что то, что мы делаем, и то, что мы здесь, укрепляет тех, кто находится на поле боя и ежедневно борется за нашу свободу и нашу демократию", - добавил министр.

По мнению Викмана, такая поддержка Украины укрепляет и саму Швецию, ее собственную способность строить сильную экономику.

