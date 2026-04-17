Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав обсудили укрепление Воздушных сил, а также гуманитарную и энергетическую помощь. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом, в ходе которой, помимо прочего, обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Швеция – один из крупнейших доноров

"Второй раз за время после восстановления нашей независимости король Швеции Карл XVI Густав приехал в Украину. Вместе с ним правительственная делегация. Благодарю Его Величество за визит и поддержку наших людей. Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных сил, наших людей. И это очень важно для нашей защиты и устойчивости", — отметил президент.

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О чем говорили

Зеленский подчеркнул, что среди главных тем переговоров – поддержка Украины и возможности усиления Воздушных сил Украины, в частности "Грипенами".

Также стороны обсудили продолжение поддержки в гуманитарной сфере и энергетическую помощь.

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Оборонное сотрудничество

По словам президента, особое внимание было уделено оборонному сотрудничеству. Он отметил, что Украина заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал и Украины, и Швеции.

"Рассказал Королю о соответствующих договоренностях со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также с европейскими странами. Мы готовы поделиться со Швецией своим опытом и технологиями и расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере", — добавил Зеленский.

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