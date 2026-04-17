Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав обсудили укрепление Воздушных сил, а также гуманитарную и энергетическую помощь. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом, в ходе которой, помимо прочего, обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Швеция – один из крупнейших доноров
"Второй раз за время после восстановления нашей независимости король Швеции Карл XVI Густав приехал в Украину. Вместе с ним правительственная делегация. Благодарю Его Величество за визит и поддержку наших людей. Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных сил, наших людей. И это очень важно для нашей защиты и устойчивости", — отметил президент.
О чем говорили
Зеленский подчеркнул, что среди главных тем переговоров – поддержка Украины и возможности усиления Воздушных сил Украины, в частности "Грипенами".
Также стороны обсудили продолжение поддержки в гуманитарной сфере и энергетическую помощь.
Оборонное сотрудничество
По словам президента, особое внимание было уделено оборонному сотрудничеству. Он отметил, что Украина заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал и Украины, и Швеции.
"Рассказал Королю о соответствующих договоренностях со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также с европейскими странами. Мы готовы поделиться со Швецией своим опытом и технологиями и расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере", — добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Украину.
- Во время общения со СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что Швеция в этом году предоставит Украине помощь в размере 4 млрд евро.
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