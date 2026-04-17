Король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Украину: вместе с Зеленским почтили память павших воинов. ВИДЕО

Сегодня, 17 апреля, с визитом в Украину прибыл король Швеции Карл XVI Густав.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с того, что вместе со мной почтил память наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение", - отметил президент.

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Память

Зеленский подчеркнул, что память о каждом и каждой для нас очень важна.

"О защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше. Вечная память нашим павшим героям!" - добавил президент.

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