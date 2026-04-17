Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України: разом із Зеленським ушанували полеглих воїнів. ВIДЕО

Сьогодні, 17 квітня, до України із візитом прибув Король Швеції Карл XVI Густав.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", - зазначив президент.

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Памʼять

Зеленський наголосив, що памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива.

" Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі. Вічна памʼять нашим полеглим героям!" - додав президент.

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