Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України: разом із Зеленським ушанували полеглих воїнів. ВIДЕО
Сьогодні, 17 квітня, до України із візитом прибув Король Швеції Карл XVI Густав.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
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Що відомо
"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", - зазначив президент.
Памʼять
Зеленський наголосив, що памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива.
" Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі. Вічна памʼять нашим полеглим героям!" - додав президент.
Топ коментарі
+21 Alex Hood
показати весь коментар17.04.2026 14:25 Відповісти Посилання
+14 Марина Нєчаєва #615993
показати весь коментар17.04.2026 14:36 Відповісти Посилання
+11 Татьяна Рогова
показати весь коментар17.04.2026 14:31 Відповісти Посилання
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