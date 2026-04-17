Зеленський і Король Швеції Карл XVI Густав обговорили посилення Повітряних сил та гуманітарну й енергетичну допомогу. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом, під час якої обговорили, серед іншого, оборонну співпрацю.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Швеція – один з найбільших донаторів
"Вдруге за час після відновлення нашої незалежності Король Швеції Карл XVI Густав приїхав до України. Разом із ним урядова делегація. Дякую Його Величності за візит і підтримку наших людей. Швеція є одним із п’ятьох найбільших донаторів щодо підтримки наших Збройних Сил, наших людей. І це дуже важливо для нашого захисту та стійкості", - зазначив президент.
Про що говорили
Зеленський наголосив, що серед головних тем перемовин - підтримка України та можливості посилення Повітряних сил України, зокрема "Гріпенами".
Також сторони обговорили продовження підтримки в гуманітарній сфері та енергетичну допомогу.
Оборонна співпраця
За словами президента, окрему увагу було приділено оборонній співпраці. Він зауважив, що Україна зацікавлена в довгостроковому та взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Швеції.
"Розповів Королю про відповідні домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки і європейськими країнами. Ми готові поділитися зі Швецією своїм досвідом та технологіями і розширити співпрацю в оборонно-промисловій сфері", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що король Швеції Карл XVI Густав прибув до України.
- Під час спілкування зі ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що Швеція цьогоріч надасть Україні допомоги на 4 млрд євро.
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