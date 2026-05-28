Швеція планує передати та продати Україні літаки Gripen, - ЗМІ

Швеція готується оголосити про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen C/D та переговори щодо продажу сучасніших Gripen E.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Aftonbladet.

"Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланду в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться пресконференція, на якій буде представлено новину, пов'язану з міжнародним співробітництвом у сфері авіації", - йдеться в публікації.

JAS 39 Gripen C/D: що відомо?

JAS 39 Gripen C/D — це шведський багатоцільовий винищувач покоління 4+, створений компанією Saab для ведення повітряного бою, ударів по наземних цілях та розвідки. Назва JAS походить від шведських слів Jakt, Attack, Spaning — "винищувач, удар, розвідка", а Gripen перекладається як "грифон".

Версія Gripen C є одномісною бойовою модифікацією, а Gripen D — двомісною навчально-бойовою. Саме серія C/D стала експортною та натівською версією літака: її адаптували під стандарти НАТО, систему Link 16, дозаправку в повітрі та широкий спектр західного озброєння.

Літак розроблявся як компактний і дешевший в експлуатації винищувач, здатний діяти в умовах, коли великі авіабази можуть бути знищені. Через це Gripen може злітати навіть із коротких смуг та ділянок автошляхів. Для зльоту йому достатньо приблизно 400 метрів, а обслуговування між вильотами займає мінімум часу.

Gripen C/D оснащений двигуном Volvo RM12, розвиває швидкість близько Mach 2 — понад 2200–2400 км/год — і має дальність польоту до 3000 км. Літак має 8–9 точок підвіски для ракет і бомб.

Серед озброєння — ракети AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor, AGM-65 Maverick, протикорабельні RBS-15, керовані авіабомби GBU-12 та 27-мм гармата Mauser BK-27. Gripen також має сучасну систему радіоелектронної боротьби та може одночасно виконувати кілька типів місій.

Головна концепція — "дешевий у використанні, але дуже сучасний винищувач". Серед переваг:

низька вартість експлуатації,

швидке техобслуговування,

висока маневреність,

можливість базування далеко від великих аеродромів.

