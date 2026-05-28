Швеція планує передати та продати Україні літаки Gripen, - ЗМІ

Україна може отримати шведські винищувачі Gripen

Швеція готується оголосити про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen C/D та переговори щодо продажу сучасніших Gripen E.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Aftonbladet.

"Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланду в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться пресконференція, на якій буде представлено новину, пов'язану з міжнародним співробітництвом у сфері авіації", - йдеться в публікації.

JAS 39 Gripen C/D: що відомо?

JAS 39 Gripen C/D — це шведський багатоцільовий винищувач покоління 4+, створений компанією Saab для ведення повітряного бою, ударів по наземних цілях та розвідки. Назва JAS походить від шведських слів Jakt, Attack, Spaning — "винищувач, удар, розвідка", а Gripen перекладається як "грифон".

Версія Gripen C є одномісною бойовою модифікацією, а Gripen D — двомісною навчально-бойовою. Саме серія C/D стала експортною та натівською версією літака: її адаптували під стандарти НАТО, систему Link 16, дозаправку в повітрі та широкий спектр західного озброєння.

Літак розроблявся як компактний і дешевший в експлуатації винищувач, здатний діяти в умовах, коли великі авіабази можуть бути знищені. Через це Gripen може злітати навіть із коротких смуг та ділянок автошляхів. Для зльоту йому достатньо приблизно 400 метрів, а обслуговування між вильотами займає мінімум часу.

Gripen C/D оснащений двигуном Volvo RM12, розвиває швидкість близько Mach 2 — понад 2200–2400 км/год — і має дальність польоту до 3000 км. Літак має 8–9 точок підвіски для ракет і бомб.

Серед озброєння — ракети AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor, AGM-65 Maverick, протикорабельні RBS-15, керовані авіабомби GBU-12 та 27-мм гармата Mauser BK-27. Gripen також має сучасну систему радіоелектронної боротьби та може одночасно виконувати кілька типів місій.

Головна концепція — "дешевий у використанні, але дуже сучасний винищувач". Серед переваг:

  • низька вартість експлуатації,
  • швидке техобслуговування,
  • висока маневреність,
  • можливість базування далеко від великих аеродромів.

Топ коментарі
+20
Шведам за непохитну підтримку України-респект...
показати весь коментар
28.05.2026 06:34 Відповісти
+9
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголошує про надання Києву літаків модифікацій C/D у вигляді безповоротної допомоги, а також про старт переговорів щодо закупівлі новітніх моделей Gripen E.
показати весь коментар
28.05.2026 06:39 Відповісти
+7
Бразилія - купила 36 ******** винищувачів версії Gripen E/F за контрактом від 2014 року та активно отримує їх у користування.
Південно-Африканська Республіка - перша експортна країна, яка повноцінно викупила літаки Gripen для своїх повітряних сил.
Таїланд - купив партію літаків модифікації C/D, а наприкінці 2025 року офіційно обрав та законтрактував нові Gripen E/F.
Чехія - експлуатує флот літаків Gripen на умовах довгострокової оренди (лізингу) у Швеції.
Угорщина - тривалий час орендувала ці винищувачі, проте згодом повністю перейшла на умови володіння та докупила додаткові борти.
показати весь коментар
28.05.2026 06:57 Відповісти
Передадуть, років через 10.
показати весь коментар
28.05.2026 06:32 Відповісти
Шведам за непохитну підтримку України-респект...
показати весь коментар
28.05.2026 06:34 Відповісти
Україна отримає літаки попереднього покоління з наявності Збройних сил Швеції.
Очікується, що перші борти надійдуть уже протягом 2026 року, оскільки українські пілоти вже пройшли базову підготовку та тестування системи.
показати весь коментар
28.05.2026 06:41 Відповісти
3акупівлю Gripen E Київ планує профінансувати за рахунок цільових кредитів Європейського Союзу.
Виробництво нових літаків триватиме близько 3 років.
показати весь коментар
28.05.2026 06:43 Відповісти
Тю, 90 мільярдів! Якраз на один літак і одну бомбу. Остальне двушками на маскву.
показати весь коментар
28.05.2026 08:40 Відповісти
Не сси в трусссси ,Ослан, сси в памперсссси, все буде
показати весь коментар
28.05.2026 09:19 Відповісти
Дурному понятно, що буде. Міндіч і Цукермани навіть на хвилину не сумніваються.
показати весь коментар
28.05.2026 09:28 Відповісти
У цього Гриппен довга історія корупційних угод. Ніхто їх не купує. Підозріло що саме Зе-команда проявила інтерес.
показати весь коментар
28.05.2026 06:44 Відповісти
Канада покупает
показати весь коментар
28.05.2026 06:57 Відповісти
Канада купує не Грипен, а літаки-радари.
показати весь коментар
28.05.2026 07:07 Відповісти
И Gripen тоже
показати весь коментар
28.05.2026 08:43 Відповісти
У зв'язку зі спробами BAE Systems і Saab просувати Gripen на ринках кількох країн, включаючи Південну Африку, Австрію, Чехію та Угорщину, з'явилися повідомлення про масові випадки хабарництва і корупції. У 2007 році шведські журналісти повідомили, що компанія BAE платила хабарі на мільйони доларів. В результаті кримінальних розслідувань, проведених у восьми країнах, був встановлений винний-одна людина в Австрії, Альфонс Менсдорф-Пуйі був притягнутий до відповідальності за хабарництво. Цей скандал заплямував міжнародну репутацію компаній Gripen, BAE Systems, Saab та Швеції.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen
показати весь коментар
28.05.2026 07:15 Відповісти
Також відомий своєю корупцією Airbus. І який збіг! Аваков купує у них браковані вертольоти за півмільярда євро.
показати весь коментар
28.05.2026 07:20 Відповісти
Не тужся так.
показати весь коментар
28.05.2026 07:23 Відповісти
Авіабудівний гігант Boeing став відомим через масштабні системні скандали, пов'язані із корпоративним шахрайством, свідомим приховуванням дефектів від регуляторів та жорстким тиском на викривачів корупції та браку.
 Головна претензія до компанії полягає в тому, що її керівництво роками ставило фінансовий прибуток і швидкість виробництва вище за безпеку пасажирів.
показати весь коментар
28.05.2026 07:23 Відповісти
Boeing уклав угоду з Міністерством юстиції США та визнав провину в шахрайстві (змові з метою введення в оману авіаційного регулятора FAA щодо безпеки системи MCAS) з літаками 737 Max.

Ця прихована система призвела до двох катастроф у 2018 і 2019 роках, у яких загинуло 346 людей. Корпорація погодилася виплатити сотні мільйонів доларів штрафів і компенсацій, щоб уникнути повноцінного судового процесу.
показати весь коментар
28.05.2026 07:26 Відповісти
На заводах головного постачальника Spirit AeroSystems інспектори виявляли сотні дефектів щодня (включно з недокрученими болтами та вм'ятинами), але менеджмент вимагав занижувати ці показники, щоб не зривати графіки постачань.
Це зрештою призвело до інциденту в січні 2024 року, коли у літака Alaska Airlines просто під час польоту вирвало двері.
показати весь коментар
28.05.2026 07:27 Відповісти
Будь-який великий бізнес не існує без корупції. Але це було б неможливо без корупції влади.
показати весь коментар
28.05.2026 07:29 Відповісти
Тут взагалі нічого дивного. Весь світовий ринок такого типу озброєння - це суцільна корупція!!!!
показати весь коментар
28.05.2026 07:26 Відповісти
а кацботтролям гундяєв нашептав?
показати весь коментар
28.05.2026 09:18 Відповісти
О, то ішак невдовзі буде з екскурсією в Швеції, щоб примазатись до рішення шведів та видати це за особисті заслуги!
показати весь коментар
28.05.2026 06:52 Відповісти
Він вже відвідував...

Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з'являться в Україні наступного року, - Зеленський.

Джерело: https://censor.net/ua/n3581645
показати весь коментар
28.05.2026 06:55 Відповісти
А ракети будуть? Винищувачі вже як 3роки втратили свою роль і перетворились на ракетоносії тактичних ракет, або використовуються як засіб боротьби з крилатими ракетами або з шахедами для яких вони не призначені
показати весь коментар
28.05.2026 06:58 Відповісти
Тю, Швеція тільки планує провести переговори про продажу нам своїх літаків, в нам вже пів року як пообіцяли, що все давно домовлено і літаки ось- ось будуть в Україні. То хтось точно бреше?
Кажуть, що в Швеції на ці літаки велика черга на роки від інших країн, щоб тільки їх замовити і за них проплатити?
показати весь коментар
28.05.2026 07:05 Відповісти
Тю на тебе! І ще раз тю, якщо будеш відповідати
показати весь коментар
28.05.2026 09:25 Відповісти
З опису виглядає, що літак гарний. Десь писали, що двигуни для них виробляються у Штатах, тому чекали їх узгодження. А тут вказується Вольво...
показати весь коментар
28.05.2026 07:27 Відповісти
Для шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen компанія Volvo Aero (яка згодом стала частиною GKN Aerospace) розробила та випускала двигун Volvo RM12.
Ця силова установка використовується на літаках модифікацій Gripen A/B та C/D
показати весь коментар
28.05.2026 07:36 Відповісти
Двигун не є повністю шведською розробкою. Це глибоко модернізована та ліцензійна версія американського двигуна General Electric F404-400, який використовується на двомоторних винищувачах F/A-18 Hornet.
показати весь коментар
28.05.2026 07:38 Відповісти
Хто володіє: Штаб-квартира досі знаходиться в Гетеборзі (Швеція), але з 2010 року марка належить китайському автомобільному гіганту Zhejiang Geely Holding Group.
показати весь коментар
28.05.2026 07:57 Відповісти
Здається цей літак виготовляється в Швеції і з їх комплектуючих.
показати весь коментар
28.05.2026 08:03 Відповісти
Немає сенсу передавати велику кількість літаків. Вони будуть просто знищені на аєродромах.
Розгортання потужної авіаційної групи повинно мати якусь стратегічну мету, забезпечено засобами досягнення мети, мати надійне прикриття від гіперзвукової зброї. Ми ж не хочемо бачити як зграя літаків буде злітати кожного разу коли орки підіймають свій міг31?
Всі ці розмови про літаки - для виборців Лідара.
показати весь коментар
28.05.2026 07:32 Відповісти
цій новині вже рік
показати весь коментар
28.05.2026 08:20 Відповісти
Через рік знову на шпальтах українських ЗМІ.
показати весь коментар
28.05.2026 08:33 Відповісти
гниди кацботтролі все позитивне для народу України стараються запаскудити, але тільки показують свою ницість, про котру і так відомо, бо у срєп нічого іншого немає за "загадочной душонкой"
показати весь коментар
28.05.2026 09:21 Відповісти
 
 