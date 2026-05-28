Швеція планує передати та продати Україні літаки Gripen, - ЗМІ
Швеція готується оголосити про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen C/D та переговори щодо продажу сучасніших Gripen E.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Aftonbladet.
"Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланду в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться пресконференція, на якій буде представлено новину, пов'язану з міжнародним співробітництвом у сфері авіації", - йдеться в публікації.
JAS 39 Gripen C/D: що відомо?
JAS 39 Gripen C/D — це шведський багатоцільовий винищувач покоління 4+, створений компанією Saab для ведення повітряного бою, ударів по наземних цілях та розвідки. Назва JAS походить від шведських слів Jakt, Attack, Spaning — "винищувач, удар, розвідка", а Gripen перекладається як "грифон".
Версія Gripen C є одномісною бойовою модифікацією, а Gripen D — двомісною навчально-бойовою. Саме серія C/D стала експортною та натівською версією літака: її адаптували під стандарти НАТО, систему Link 16, дозаправку в повітрі та широкий спектр західного озброєння.
Літак розроблявся як компактний і дешевший в експлуатації винищувач, здатний діяти в умовах, коли великі авіабази можуть бути знищені. Через це Gripen може злітати навіть із коротких смуг та ділянок автошляхів. Для зльоту йому достатньо приблизно 400 метрів, а обслуговування між вильотами займає мінімум часу.
Gripen C/D оснащений двигуном Volvo RM12, розвиває швидкість близько Mach 2 — понад 2200–2400 км/год — і має дальність польоту до 3000 км. Літак має 8–9 точок підвіски для ракет і бомб.
Серед озброєння — ракети AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor, AGM-65 Maverick, протикорабельні RBS-15, керовані авіабомби GBU-12 та 27-мм гармата Mauser BK-27. Gripen також має сучасну систему радіоелектронної боротьби та може одночасно виконувати кілька типів місій.
Головна концепція — "дешевий у використанні, але дуже сучасний винищувач". Серед переваг:
- низька вартість експлуатації,
- швидке техобслуговування,
- висока маневреність,
- можливість базування далеко від великих аеродромів.
Очікується, що перші борти надійдуть уже протягом 2026 року, оскільки українські пілоти вже пройшли базову підготовку та тестування системи.
Виробництво нових літаків триватиме близько 3 років.
Південно-Африканська Республіка - перша експортна країна, яка повноцінно викупила літаки Gripen для своїх повітряних сил.
Таїланд - купив партію літаків модифікації C/D, а наприкінці 2025 року офіційно обрав та законтрактував нові Gripen E/F.
Чехія - експлуатує флот літаків Gripen на умовах довгострокової оренди (лізингу) у Швеції.
Угорщина - тривалий час орендувала ці винищувачі, проте згодом повністю перейшла на умови володіння та докупила додаткові борти.
Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з'являться в Україні наступного року, - Зеленський.
Кажуть, що в Швеції на ці літаки велика черга на роки від інших країн, щоб тільки їх замовити і за них проплатити?
Ця силова установка використовується на літаках модифікацій Gripen A/B та C/D
Розгортання потужної авіаційної групи повинно мати якусь стратегічну мету, забезпечено засобами досягнення мети, мати надійне прикриття від гіперзвукової зброї. Ми ж не хочемо бачити як зграя літаків буде злітати кожного разу коли орки підіймають свій міг31?
Всі ці розмови про літаки - для виборців Лідара.