РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13923 посетителя онлайн
Новости Отказ от российского газа
1 193 4

Канада заменит российский газ на мировых рынках, - Карни

Карни: Канада усиливает экспорт газа для замещения российского

Расширение экспортной инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) позволит Канаде укрепить свои позиции на мировом энергетическом рынке и постепенно заменить российский газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Карни подтвердил, что канадский сжиженный природный газ может сыграть роль в замещении российских энергоресурсов на мировых рынках.

"Да", — ответил он на вопрос, будет ли канадский газ вытеснять российский в глобальных поставках.

По словам Карни, Канада рассматривается как одно из ключевых решений для укрепления энергетической безопасности Европы и Азии. Он подчеркнул, что развитие новых экспортных мощностей, в частности СПГ-терминала на западном побережье, имеет стратегическое значение для партнеров Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия отказалась от российского сжиженного газа из-за санкций, – Reuters

"Новый терминал будет способствовать энергетической безопасности Германии, и мы еще многое можем сделать в партнерстве с Европой", — отметил глава правительства.

Терминал Кси Лисим в провинции Британская Колумбия: что известно?

Ksi Lisims LNG — это проект плавучего завода по производству сжиженного природного газа (LNG) на северо-западном побережье Британской Колумбии, возле общины Гинголкс, на землях Нации Нисга.

Его планируют строить как плавучий LNG-терминал (FLNG) мощностью примерно 12 млн тонн LNG в год, что делает его потенциально вторым по величине экспортным LNG-терминалом Канады после LNG Canada в Китимати.

Стадии реализации:

  • Проект прошел ключевые этапы согласования в Британской Колумбии;
  • Есть экологическая экспертиза и разрешения;
  • Ожидается окончательное инвестиционное решение (FID) ориентировочно в 2026 году;
  • Запуск планируется около 2028–2029 годов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия утратила статус самого крупного экспортера трубопроводного газа

Автор: 

Газ (10076) Канада (2143) сжиженный газ (46) Карни Марк (74)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Боже, щоб так було. Нам би ще примусити владу не прокачувати російську нафту до Європи, за яку вони отримують мільйони доларів США на свою терористичну армію.
показать весь комментарий
28.05.2026 06:58 Ответить
Це буде не скоро.
показать весь комментарий
28.05.2026 07:04 Ответить
Москалики, ку ку.
показать весь комментарий
28.05.2026 07:42 Ответить
 
 