Канада заменит российский газ на мировых рынках, - Карни

Расширение экспортной инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) позволит Канаде укрепить свои позиции на мировом энергетическом рынке и постепенно заменить российский газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Карни подтвердил, что канадский сжиженный природный газ может сыграть роль в замещении российских энергоресурсов на мировых рынках.

"Да", — ответил он на вопрос, будет ли канадский газ вытеснять российский в глобальных поставках.

По словам Карни, Канада рассматривается как одно из ключевых решений для укрепления энергетической безопасности Европы и Азии. Он подчеркнул, что развитие новых экспортных мощностей, в частности СПГ-терминала на западном побережье, имеет стратегическое значение для партнеров Канады.

"Новый терминал будет способствовать энергетической безопасности Германии, и мы еще многое можем сделать в партнерстве с Европой", — отметил глава правительства.

Терминал Кси Лисим в провинции Британская Колумбия: что известно?

Ksi Lisims LNG — это проект плавучего завода по производству сжиженного природного газа (LNG) на северо-западном побережье Британской Колумбии, возле общины Гинголкс, на землях Нации Нисга.

Его планируют строить как плавучий LNG-терминал (FLNG) мощностью примерно 12 млн тонн LNG в год, что делает его потенциально вторым по величине экспортным LNG-терминалом Канады после LNG Canada в Китимати.

Стадии реализации:

Проект прошел ключевые этапы согласования в Британской Колумбии;

Есть экологическая экспертиза и разрешения;

Ожидается окончательное инвестиционное решение (FID) ориентировочно в 2026 году;

Запуск планируется около 2028–2029 годов.

