Канада заміщатиме російський газ на світових ринках, - Карні

Розширення експортної інфраструктури скрапленого природного газу (СПГ) дозволить Канаді посилити свої позиції на глобальному енергетичному ринку та поступово заміщати російський газ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Карні підтвердив, що канадський скраплений природний газ може відіграти роль у заміщенні російських енергоресурсів на світових ринках.

"Так", - відповів він на запитання, чи буде канадський газ витісняти російський у глобальному постачанні.

За словами Карні, Канада розглядається як одне з ключових рішень для зміцнення енергетичної безпеки Європи та Азії. Він підкреслив, що розвиток нових експортних потужностей, зокрема СПГ-терміналу на західному узбережжі, має стратегічне значення для партнерів Канади.

"Новий термінал сприятиме енергетичній безпеці Німеччини, і ми ще багато можемо зробити у партнерстві з Європою", - зазначив глава уряду.

Термінал Ксі Лісім у провінції Британська Колумбія: що відомо?

Ksi Lisims LNG — це проєкт плавучого заводу з виробництва скрапленого природного газу (LNG) на північно-західному узбережжі Британської Колумбії, біля громади Гінголкс, на землях Нісґа’а Нації.

Його планують будувати як плавучий LNG-термінал (FLNG) з потужністю приблизно 12 млн тонн LNG на рік, що робить його потенційно другим за розміром експортним LNG-терміналом Канади після LNG Canada в Кітіматі.

Стадіяї реалізації:

Проєкт пройшов ключові етапи погодження в Британській Колумбії;

Є екологічна експертиза та дозволи;

Очікується фінальне інвестиційне рішення (FID) орієнтовно у 2026 році;

Запуск планується близько 2028–2029 років.

