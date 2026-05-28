Сутки на Запорожье: РФ атаковала 40 населенных пунктов, ранены две женщины

За сутки зафиксировано 689 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты нанесли массированные удары с использованием авиации, артиллерии и FPV-дронов по региону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Женщины 58 и 65 лет получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району", — говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 20 авиационных ударов по Камышевахе, Заречному, Речному, Юрковке, Таврийскому, Зеленому, Самийловке, Шевченковскому, Преображенке, Рождественке, Зирнице, Чаривному, Воздвижке, Лесному, Любицкому, Новому Полю и Новоселовке.

440 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Юрковку, Марьевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловское, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Камышеваху, Щербаки, Копани, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое и Преображенку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 11 обстрелов из РСЗО по Приморскому, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному и Гуляйпольскому.



218 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловское, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское и Староукраинку.

"Поступило 48 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры и жилья", — отметил Федоров.

