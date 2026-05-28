Доба на Запоріжжі: РФ атакувала 40 населених пунктів, поранено двох жінок

За добу зафіксовано 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Окупанти здійснили масовані удари з авіації, артилерії та FPV-дронів по регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Жінки 58 та 65 років дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Річному, Юрківці, Таврійському, Зеленому, Самійлівці, Шевченківському, Преображенці, Різдвянці, Зірниці, Чарівному, Воздвижівці, Лісному, Любицькому, Новому Полю та Новоселівці.

440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Юрківку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівське, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Комишуваху, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Преображенку.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 11 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському.



218 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівському, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках,

Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

"Надійшло 48 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури та житла", - зазначив Федоров.

