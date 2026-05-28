ВСУ остановили и выбили российские подразделения на Новопавловском направлении, - 42 ОМБр

На Новопавловском направлении ВСУ остановили продвижение врага, сорвали попытки закрепления и заставили РФ изменить тактику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо рассказал старший сержант взвода БпАК бригадной разведывательной роты 42-й отдельной механизированной бригады им. Героя Украины Валерия Гудзя Рон.

"В последние недели мы остановили и выбили врага. Сейчас россияне ротируют подразделения, многие подразделения РФ с Новопавловского направления уже перебросили на Покровское и Добропольское направления. Есть понимание, что это направление россиянами считается неперспективным для наступления", — отметил Рон.

Российские войска сосредоточили значительные силы на Новопавловском направлении и пытались расширить зону контроля, в частности путем форсирования реки Солоной. По словам военного, эти попытки не принесли результата — закрепиться на занятых позициях противнику не удалось, а подразделения понесли существенные потери в живой силе.

What happens in this direction?

В то же время он отметил, что ситуация остается напряженной: отдельные небольшие группы российских военных периодически пытаются проникать в район населенного пункта Новопавловка, однако масштабной активности пока не фиксируется.

"За это время мы измотали очень много российских подразделений, и они не могут сейчас активно наступать по всему фронту, как наступали раньше. Им нужно точечно выбирать отдельные участки и там уже пытаться продвигаться", — добавил Рон.

