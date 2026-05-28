ЗСУ зупинили та вибили російські підрозділи на Новопавлівському напрямку, - 42 ОМБр

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили просування ворога, зірвали спроби закріплення та змусили РФ змінювати тактику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо розповів старший сержант взводу БпАК бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади ім. Героя України Валерія Гудзя Рон.

"Останніми тижнями ми зупинили та вибили ворога. Наразі росіяни ротують підрозділи, багато підрозділів РФ із Новопавлівського напрямку вже перекинули на Покровський і Добропільський напрямки. Є розуміння, що цей напрямок росіянами вважається неперспективним для наступу", - зазначив Рон.

Російські війська зосередили значні сили на Новопавлівському напрямку та намагалися розширити зону контролю, зокрема шляхом форсування річки Солона. За словами військового, ці спроби не принесли результату - закріпитися на зайнятих позиціях противнику не вдалося, а підрозділи зазнали суттєвих втрат у живій силі.

Водночас він зазначив, що ситуація залишається напруженою: окремі малі групи російських військових періодично намагаються проникати в район населеного пункту Новопавлівка, однак масштабної активності наразі не фіксується.

"За цей час ми сточили дуже багато російських підрозділів, і вони не можуть зараз наступати активно по всьому фронту, як наступали раніше. Їм потрібно точково обирати окремі ділянки і там уже намагатися просуватися", - додав Рон.

