Затягивание и манипуляции: РФ тормозит масштабные обмены, несмотря на достигнутые договоренности, - Лубинец

Реализация договоренностей о масштабных обменах пленными между Украиной и Россией тормозится российской стороной.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ тормозит обмены

"Несмотря на достигнутые договоренности о масштабных обменах, их реализация тормозится российской стороной — из-за затягивания и манипуляций", - отметил он.

Лубинец подчеркнул, что Украина со своей стороны своевременно выполняет все необходимые шаги. В частности, передаются списки тяжелораненых, тяжелобольных, тех, кто дольше всех находится в плену, обсуждаются технические моменты.

"Мы готовы сделать это за один день и мы это неоднократно показывали", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула из российского плена более 9 тысяч человек, - Омбудсман. ВИДЕО

Международные институты

Также омбудсмен раскритиковал работу международных институтов, отметив, что они неэффективно выполняют свой мандат.

"На этом фоне возникает вопрос об эффективности международных институтов, которые до сих пор не обеспечивают реальной защиты украинцев в плену", - говорится в сообщении.

Читайте также: Готовим следующие этапы обмена пленными, продолжается работа над списками, - Зеленский