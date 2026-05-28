Затягування та маніпуляції: РФ гальмує масштабні обміни попри досягнуті домовленості, - Лубінець

Реалізація домовленостей щодо масштабних обмінів полоненими між Україною та Росією гальмується російською стороною.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ гальмує обміни

"Попри досягнуті домовленості щодо масштабних обмінів, їх реалізація гальмується російською стороною - через затягування та маніпуляції", - зазначив він.

Лубінець наголосив, що Україна зі свого боку завчасно виконує всі необхідні кроки. Зокрема, передаються списки важкопоранених, важкохворих, тих, хто найдовше утримується в полоні, проговорюються технічні речі.

"Ми готові це зробити за один день і ми це неодноразово показували", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з російського полону понад 9 тисяч людей, - Омбудсман. ВIДЕО

Міжнародні інституції

Також омбудсмен розкритикував роботу міжнародних інституцій, зауваживши, що вони неефективно виконують свій мандат.

"На цьому тлі постає питання ефективності міжнародних інституцій, які досі не забезпечують реального захисту українців у полоні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Готуємо наступні етапи обміну полоненими, триває робота щодо списків, - Зеленський