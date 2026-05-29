Новости Изменения в составе Ставки Верховного главнокомандующего
Зеленский включил в состав Ставки "слугу народа" Завитневича и главу Минфина Марченко

Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Изменения

"Включить в личный состав Ставки Верховного Главнокомандующего:

ЗАВИТНЕВИЧА Александра Михайловича - председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

МАРЧЕНКО Сергея Михайловича - министра финансов Украины", - говорится в документе.

Марченко Сергей Завитневич Александр Ставка
Відомо, що Завітневич та Володимир Зеленський товаришують з юності, всі коментарі зайві. В війну можна призначати тільки висококласних спеціалістів, або друзів
29.05.2026 15:54
 
 