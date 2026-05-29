Зеленский включил в состав Ставки "слугу народа" Завитневича и главу Минфина Марченко
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Изменения
"Включить в личный состав Ставки Верховного Главнокомандующего:
ЗАВИТНЕВИЧА Александра Михайловича - председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
МАРЧЕНКО Сергея Михайловича - министра финансов Украины", - говорится в документе.
