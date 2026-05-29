Зеленський увів до складу Ставки "слугу народу" Завітневича та главу Мінфіну Марченка
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Зміни
"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача:
ЗАВІТНЕВИЧА Олександра Михайловича — голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
МАРЧЕНКА Сергія Михайловича — Міністра фінансів України", - йдеться в там.
