Одесчина станет пилотным регионом для "єЧерги" легковых автомобилей

Одесская область станет одним из пилотных регионов для запуска системы «еЧерга» для легковых автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Цифровая очередь для легковых автомобилей уже на подходе

По словам Кулебы, Украина даже во время войны продолжает развивать транспортную систему и внедряет новые цифровые решения. Он подчеркнул, что Одесская область имеет важное значение в этом процессе.

«Несмотря на войну, Украина не только сохраняет работу логистики, но и строит новую модель транспортной устойчивости — цифровую, интегрированную с ЕС и более эффективную. Одесская область играет в этом процессе важную роль», — подчеркнул он во время транспортного форума в Одессе.

Расширение системы и дальнейшие планы

Кулеба отметил, что цифровизация остается одним из главных направлений работы. Система «еЧерга» уже показала результат для грузового и автобусного транспорта, сделав пересечение границы более понятным и прогнозируемым.

Следующим этапом станет тестирование этой системы для легковых автомобилей. В министерстве напомнили, что внедрение электронной очереди для грузовиков и автобусов началось три года назад и уже завершено.

Минразвития обновляет функционал системы «єЧерга»: запись в очередь на пересечение границы легковым автомобилем станет доступна через «Дію», сайт и мобильное приложение «єЧерги».

