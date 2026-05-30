РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8825 посетителей онлайн
Новости
2 664 5

Одесчина станет пилотным регионом для "єЧерги" легковых автомобилей

Автомобильная электронная очередь

Одесская область станет одним из пилотных регионов для запуска системы «еЧерга» для легковых автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цифровая очередь для легковых автомобилей уже на подходе

По словам Кулебы, Украина даже во время войны продолжает развивать транспортную систему и внедряет новые цифровые решения. Он подчеркнул, что Одесская область имеет важное значение в этом процессе.

«Несмотря на войну, Украина не только сохраняет работу логистики, но и строит новую модель транспортной устойчивости — цифровую, интегрированную с ЕС и более эффективную. Одесская область играет в этом процессе важную роль», — подчеркнул он во время транспортного форума в Одессе.

Читайте также: МИД Турции после удара по грузовому судну у Одессы призвал избегать эскалации

Расширение системы и дальнейшие планы

Кулеба отметил, что цифровизация остается одним из главных направлений работы. Система «еЧерга» уже показала результат для грузового и автобусного транспорта, сделав пересечение границы более понятным и прогнозируемым.

Следующим этапом станет тестирование этой системы для легковых автомобилей. В министерстве напомнили, что внедрение электронной очереди для грузовиков и автобусов началось три года назад и уже завершено.

  • Минразвития обновляет функционал системы «єЧерга»: запись в очередь на пересечение границы легковым автомобилем станет доступна через «Дію», сайт и мобильное приложение «єЧерги».

Читайте также: В Украине меняются правила международных автобусных перевозок. Что предусмотрено? ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

авто (4217) Одесская область (4345) транспорт (1714) Кулеба Алексей (187)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але деж там кордон ? Із придністровьем ? Чи Маякі з Молдовою ? Чи Рені? Усюди двухполосна дорогв .
може треба з Польщею робити - там по 12 годин авто стоять у черзі , чи Ужгород ( Вешне Німецьке) - Тєж стоять авто по 4-6 годин .
‼️А КУЛЕБА ВЗАГАЛІ У КУРСІ , що через Ужгород ніззя пройти кордон пішки - треба їхати до пішого переходу годину до села Малих Семенців ( піший перехід) , чи до села Ублі годину .
БЛИН, А ЩО ТАК ЗНУЩАТИСЬ З УКРАІЦІВ ? Перехід є у місті , але пішки ніззя? А може ужгородець хоче продукти словацькі купити ? А коли жінкі з дітьми та з валізами БЕРУТЬ У УЖГОРОДІ ТАКСІ І ПРУТЬ кудись у поле до переходів ( які ще і по годинах працюють ) 😡
влада робить все для простих людей ( до речі піший перехід у Ужгороді заборонили ще попередники , а зелена влада навіть не у курсі , БО НІКОЛИ ПІШКИ КОРДОН НЕ ПЕРЕХОДИЛА , а тількі на дорогих авто)
показать весь комментарий
30.05.2026 01:14 Ответить
А можна цей пілотний проект застосувати в Маріуполі? Можливо краще десь на Чонгару, прибудувати до челенжерів Верешук?
показать весь комментарий
30.05.2026 06:13 Ответить
Швидше вже вступайте до ЄСу тодій половину митників з прикордонниками скоротити можна і народ час та нерви зекономить
показать весь комментарий
30.05.2026 06:58 Ответить
вступайте????🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.05.2026 07:07 Ответить
Ага, ага.
"А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил"
В 11 ночи норвежские викинги шмонали на границе со Швецией. И салон, и документы и даже собака нюхала. Я им говорю "не пропустиш ежлив ты, я теперь зараз ментовка попрошу у вас попрошу временную защиту. Вам же хуже будет. Не понимают, лыбятся. Кстати в Ростоке, из Дании тоже гансы шмонали. Кто меня только не шмонал
показать весь комментарий
30.05.2026 09:20 Ответить
 
 