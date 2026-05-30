Одесчина станет пилотным регионом для "єЧерги" легковых автомобилей
Одесская область станет одним из пилотных регионов для запуска системы «еЧерга» для легковых автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Цифровая очередь для легковых автомобилей уже на подходе
По словам Кулебы, Украина даже во время войны продолжает развивать транспортную систему и внедряет новые цифровые решения. Он подчеркнул, что Одесская область имеет важное значение в этом процессе.
«Несмотря на войну, Украина не только сохраняет работу логистики, но и строит новую модель транспортной устойчивости — цифровую, интегрированную с ЕС и более эффективную. Одесская область играет в этом процессе важную роль», — подчеркнул он во время транспортного форума в Одессе.
Расширение системы и дальнейшие планы
Кулеба отметил, что цифровизация остается одним из главных направлений работы. Система «еЧерга» уже показала результат для грузового и автобусного транспорта, сделав пересечение границы более понятным и прогнозируемым.
Следующим этапом станет тестирование этой системы для легковых автомобилей. В министерстве напомнили, что внедрение электронной очереди для грузовиков и автобусов началось три года назад и уже завершено.
- Минразвития обновляет функционал системы «єЧерга»: запись в очередь на пересечение границы легковым автомобилем станет доступна через «Дію», сайт и мобильное приложение «єЧерги».
може треба з Польщею робити - там по 12 годин авто стоять у черзі , чи Ужгород ( Вешне Німецьке) - Тєж стоять авто по 4-6 годин .
‼️А КУЛЕБА ВЗАГАЛІ У КУРСІ , що через Ужгород ніззя пройти кордон пішки - треба їхати до пішого переходу годину до села Малих Семенців ( піший перехід) , чи до села Ублі годину .
БЛИН, А ЩО ТАК ЗНУЩАТИСЬ З УКРАІЦІВ ? Перехід є у місті , але пішки ніззя? А може ужгородець хоче продукти словацькі купити ? А коли жінкі з дітьми та з валізами БЕРУТЬ У УЖГОРОДІ ТАКСІ І ПРУТЬ кудись у поле до переходів ( які ще і по годинах працюють ) 😡
влада робить все для простих людей ( до речі піший перехід у Ужгороді заборонили ще попередники , а зелена влада навіть не у курсі , БО НІКОЛИ ПІШКИ КОРДОН НЕ ПЕРЕХОДИЛА , а тількі на дорогих авто)
"А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил"
В 11 ночи норвежские викинги шмонали на границе со Швецией. И салон, и документы и даже собака нюхала. Я им говорю "не пропустиш ежлив ты, я
теперь зараз ментовкапопрошу у вас попрошу временную защиту. Вам же хуже будет. Не понимают, лыбятся. Кстати в Ростоке, из Дании тоже гансы шмонали. Кто меня только не шмонал