ПВО Украины ликвидировала 284 вражеские цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 30 мая российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по территории Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101, а также 290 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Запуск ракет и дронов осуществлялся с территории РФ и временно оккупированного Крыма.
Работа сил ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила:
- 5 крылатых ракет Х-101;
- 279 ударных беспилотников различных типов.
Всего было нейтрализовано 284 воздушные цели.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение обломков в 10. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.
