ППО України ліквідувала 284 ворожі цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 травня російські війська здійснили комбінований повітряний удар по території України, застосувавши балістичну ракету Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101, а також 290 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Запуск ракет і дронів здійснювався з території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Робота сил ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила:

5 крилатих ракет Х-101;

279 ударних безпілотників різних типів.

Загалом було нейтралізовано 284 повітряні цілі.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по них уточнюється.

