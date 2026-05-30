Россияне атакуют Украину ударными дронами, – Воздушные силы (обновлено)
Вечером 30 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
- 19:54 – группы БПЛА из Сумской области в направлении Черниговской области.
- 20:26 – БПЛА через север Киевской области курсом на Житомирскую область.

Житомирская область: БПЛА на Коростен с севера.Черниговская область: БПЛА на Прилуки с севера, Батурин с востока.

22:01 – группа БПЛА с юга в направлении Днепра. В городе слышны взрывы, пишет "Суспільне"
Обновленная информация
22:47 – Черниговщина: группа БпЛА в направлении Славутича.
23:05 – БпЛА через Киевщину продолжают движение на Житомирщину.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Одеса пійме, Одеса все знає...