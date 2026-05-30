Россияне атакуют Украину ударными дронами, – Воздушные силы (обновлено)

Вечером 30 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

  • 19:54 – группы БПЛА из Сумской области в направлении Черниговской области.
  • 20:26 – БПЛА через север Киевской области курсом на Житомирскую область.
  • 20:58 –

    Житомирская область: БПЛА на Коростен с севера.

    Черниговская область: БПЛА на Прилуки с севера, Батурин с востока.

  • 22:01 – группа БПЛА с юга в направлении Днепра. В городе слышны взрывы, пишет "Суспільне"

Обновленная информация

22:47 – Черниговщина: группа БпЛА в направлении Славутича.
23:05 – БпЛА через Киевщину продолжают движение на Житомирщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

тільки вчора ми їх атакували, а тепер знову вони?
30.05.2026 22:43 Ответить
скажу як порядний антісєміт - буба поц ротом.
Одеса пійме, Одеса все знає...
30.05.2026 22:46 Ответить
Вони накопили ракет, десь 40-45 штук різного класу, плюс стратегічні запаси, бережіть себе.
30.05.2026 23:03 Ответить
 
 