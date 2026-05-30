Росіяни атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері 30 травня російські військ атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
- 19:54 – групи БпЛА із Сумщини в напрямку Чернігівщини.
- 20:26 – БпЛА через північ Київщини курсом на Житомирщину.
- 20:58 –
Житомирщина: БпЛА на Коростень з півночі.Чернігівщина: БпЛА на Прилуки з півночі, Батурин зі сходу.
22:01 – група БпЛА із півдня в напрямку Дніпра. У місті чутно вибухи, пише "Суспільне".
Оновлена інформація
- 22:47 – Чернігівщина: група БпЛА в напрямку Славутича.
- 23:05 – БпЛА через Київщину продовжують рух на Житомирщину.
23:13 – нові групи БпЛА із Сумщини в напрямку Чернігівщини.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
