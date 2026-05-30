УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14389 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 316 3

Росіяни атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Увечері 30 травня російські військ атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

  • 19:54 – групи БпЛА із Сумщини в напрямку Чернігівщини.
  • 20:26 – БпЛА через північ Київщини курсом на Житомирщину.
  • 20:58 – 

    Житомирщина: БпЛА на Коростень з півночі.

    Чернігівщина: БпЛА на Прилуки з півночі, Батурин зі сходу.

  • 22:01 – група БпЛА із півдня в напрямку Дніпра. У місті чутно вибухи, пише "Суспільне".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожі безпілотники і ракети атакують Україну увечері 29 травня (оновлено)

Оновлена інформація

  • 22:47 – Чернігівщина: група БпЛА в напрямку Славутича.
  • 23:05 – БпЛА через Київщину продовжують рух на Житомирщину.

  • 23:13 – нові групи БпЛА із Сумщини в напрямку Чернігівщини.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте також: ППО України ліквідувала 284 ворожі цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (34227) атака (1569) Повітряні сили (3435) Шахед (2228)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони накопили ракет, десь 40-45 штук різного класу, плюс стратегічні запаси, бережіть себе.
показати весь коментар
30.05.2026 23:03 Відповісти
 
 