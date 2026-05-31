Украинец Илья Забарный в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов-2026 по футболу
Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный стал четвертым украинским игроком, которому удалось завоевать самый престижный клубный трофей Европы - Кубок Лиги чемпионов. В финале команда футболиста обыграла английский "Арсенал" в серии пенальти.
Об этом сообщает "Суспільне Спорт", информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Так, Забарный завоевал кубок в дебютном сезоне за ПСЖ. В команду он перешел в августе 2025 года из английского клуба "Борнмут" за 63 миллиона евро.
В течение победного еврокубкового сезона украинец сыграл в семи матчах Лиги чемпионов, шесть из которых - в основной стадии турнира. В решающем финальном матче против "Арсенала" Забарный появился на поле, выйдя на замену в дополнительное время, и помог команде удержать оборонительные редуты.
Все украинские обладатели Кубка Лиги чемпионов:
Андрей Шевченко - в 2003 году в составе итальянского "Милана";
Анатолий Тимощук - в 2013 году в составе германской "Баварии";
Андрей Лунин - дважды (в 2022 и 2024 годах) в составе испанского "Реала";
Илья Забарный - в 2026 году в составе французского ПСЖ.
В целом Забарный собрал уже солидную коллекцию наград. На его счету четыре крупных титула: золото чемпионата Франции, Суперкубок Франции, Межконтинентальный кубок ФИФА, а отныне - и медаль победителя Лиги чемпионов.
То вже взяли?
СЛАВА УКРАЇНІ!
Мені радіти за мультиміліонера який живе своє краще життя?
Що українцям з того?
Ти на місці )
А Енріке якусь клепку у голові має - не затоптав під плінтус Забарного, а випустив в кінці на 15 хвилин, щоб потім продати подорожче як володаря Євро-Келиха!
