Украинец Илья Забарный в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов-2026 по футболу

Футболист Илья Забарный

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный стал четвертым украинским игроком, которому удалось завоевать самый престижный клубный трофей Европы - Кубок Лиги чемпионов. В финале команда футболиста обыграла английский "Арсенал" в серии пенальти.

Детали

Так, Забарный завоевал кубок в дебютном сезоне за ПСЖ. В команду он перешел в августе 2025 года из английского клуба "Борнмут" за 63 миллиона евро.

В течение победного еврокубкового сезона украинец сыграл в семи матчах Лиги чемпионов, шесть из которых - в основной стадии турнира. В решающем финальном матче против "Арсенала" Забарный появился на поле, выйдя на замену в дополнительное время, и помог команде удержать оборонительные редуты.

Все украинские обладатели Кубка Лиги чемпионов:

  • Андрей Шевченко - в 2003 году в составе итальянского "Милана";

  • Анатолий Тимощук - в 2013 году в составе германской "Баварии";

  • Андрей Лунин - дважды (в 2022 и 2024 годах) в составе испанского "Реала";

  • Илья Забарный - в 2026 году в составе французского ПСЖ.

В целом Забарный собрал уже солидную коллекцию наград. На его счету четыре крупных титула: золото чемпионата Франции, Суперкубок Франции, Межконтинентальный кубок ФИФА, а отныне - и медаль победителя Лиги чемпионов.

Перестав чомусь взагалі цікавити футбол і що там відбувається. Мабуть тому, що це щось зовсім неважливе.
31.05.2026 00:16 Ответить
...угу.. разом із косапом сафоновим.. той собака відстояв 120хв + пенальті а Забарний вийов на якій хвилині... оо вже радості... Це такий собі патріотизм..
31.05.2026 00:26 Ответить
Кращеб арсенал виграв, чим цi пiдхуйловники.
31.05.2026 01:01 Ответить
Твій царь, москалику, казав, що ви, підари, вже взяли КупЯнск... 10 раз )
То вже взяли?

СЛАВА УКРАЇНІ!
И вообще что Наша защита играет в одной команде с кацапским вратарем ипсо.
За такие слова гнать в КупЯнк сразу надо
я давно взяв собі за правило:не сперечатись з дюдьми, які у вільних країнах цураються свого призвіща і виступають у неті під фантастичними хай патріотичними ніками.
і????

Мені радіти за мультиміліонера який живе своє краще життя?
Що українцям з того?
Зайшов переписати підарських ботів.
Ти на місці )
+
Тільки той утримувач українського паспорта за кордоном може назватися українцем, якщо він/вона ПУБЛІЧНО підтримує і донатить на ЗСУ. Особливо стосується спортсменів і артистів.
Чи може вам вже і Ломаченко українець?
Париж - Свята - Германія !!!
А Енріке якусь клепку у голові має - не затоптав під плінтус Забарного, а випустив в кінці на 15 хвилин, щоб потім продати подорожче як володаря Євро-Келиха!
Святий Герман.
Подивився статистику. Схоже ПСЖ непристойно домінував, як ніби грав зі збірною Ліхтенштейну. Радує хоча б що Декереш, який забив Україні три голи програв.
і звісно звучав гімн україни!!!
тож перемагаємо, а не ховаємо їбали.....
дирюгіна! егеш.....
як жеж вони заїбали: суркіси дерюгіни
знищили спорт в україні нанівець!!!!!
Просто пощастило що був овер, а так би не вийшов.
Сафонов выиграл у пахтакора,вся Украина позорно переживала либо за никитку либо за усманку.
