Украинец Илья Забарный в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов-2026 по футболу

Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный стал четвертым украинским игроком, которому удалось завоевать самый престижный клубный трофей Европы - Кубок Лиги чемпионов. В финале команда футболиста обыграла английский "Арсенал" в серии пенальти.

Так, Забарный завоевал кубок в дебютном сезоне за ПСЖ. В команду он перешел в августе 2025 года из английского клуба "Борнмут" за 63 миллиона евро.

В течение победного еврокубкового сезона украинец сыграл в семи матчах Лиги чемпионов, шесть из которых - в основной стадии турнира. В решающем финальном матче против "Арсенала" Забарный появился на поле, выйдя на замену в дополнительное время, и помог команде удержать оборонительные редуты.

Все украинские обладатели Кубка Лиги чемпионов:

Андрей Шевченко - в 2003 году в составе итальянского "Милана";

Анатолий Тимощук - в 2013 году в составе германской "Баварии";

Андрей Лунин - дважды (в 2022 и 2024 годах) в составе испанского "Реала";

Илья Забарный - в 2026 году в составе французского ПСЖ.

В целом Забарный собрал уже солидную коллекцию наград. На его счету четыре крупных титула: золото чемпионата Франции, Суперкубок Франции, Межконтинентальный кубок ФИФА, а отныне - и медаль победителя Лиги чемпионов.

