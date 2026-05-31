724 7
На Закарпатье 8-летний мальчик получил ожоги почти 50% тела во время сжигания мусора
На Закарпатье в больницу госпитализировали 8-летнего мальчика, получившего ожоги почти 50% тела во время сжигания мусора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в соцсетях Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.
Ожоги получил у реки
По информации медиков, ребенок пострадал во время сжигания мусора около реки.
У мальчика диагностировали термические ожоги II степени. Повреждения зафиксировали на лице, верхних и нижних конечностях, кистях, предплечьях, голенях и ягодицах.
Ребенка госпитализировали
Медики отметили, что в результате инцидента ожоги получила почти половина поверхности тела ребенка.
После оказания неотложной помощи мальчика доставили в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як воно там утворилося?
Може у цьому корінь проблеми!