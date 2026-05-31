На Закарпатье 8-летний мальчик получил ожоги почти 50% тела во время сжигания мусора

На Закарпатье в больницу госпитализировали 8-летнего мальчика, получившего ожоги почти 50% тела во время сжигания мусора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в соцсетях Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

Ожоги получил у реки

По информации медиков, ребенок пострадал во время сжигания мусора около реки.

У мальчика диагностировали термические ожоги II степени. Повреждения зафиксировали на лице, верхних и нижних конечностях, кистях, предплечьях, голенях и ягодицах.

Ребенка госпитализировали

Медики отметили, что в результате инцидента ожоги получила почти половина поверхности тела ребенка.

После оказания неотложной помощи мальчика доставили в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

