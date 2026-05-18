На Ривненщине в канаве утонул двухлетний мальчик
В Ривненской области в селе Бышляк двухлетний мальчик утонул в канаве. По факту происшествия правоохранительные органы начали досудебное расследование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.
Обстоятельства трагедии в селе Бышляк
По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило 17 мая около 23:30. Предварительно установлено, что малолетний мальчик играл во дворе вместе со старшими братьями и сестрами, после чего незаметно выбежал за пределы домохозяйства.
Когда родители обнаружили отсутствие ребенка, они начали самостоятельные поиски. Впоследствии 54-летний сосед нашел мальчика без признаков жизни в канаве недалеко от дома и сообщил в полицию.
Расследование и предупреждение родителям
Правоохранители отмечают, что семья является многодетной и не состоит на учете. По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией как несчастный случай.
Полицейские призывают родителей быть особенно внимательными к досугу малолетних детей и не оставлять их без присмотра вблизи опасных мест.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
